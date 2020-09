Augusta e la tutela delle costa: 6 domande ai candidati a sindaco dal coordinamento Punta Izzo possibile

Sulla tematica di Punta Izzo, e più in generale sui temi della tutela e della conservazione del patrimonio costiero, i programmi elettorali dei candidati a 5 sindaco in corsa alle amministrative del 4 e 5 ottobre si rivelano “generici, aleatori e del tutto insufficienti a permetterci di comprendere a fondo le reali proposte dei politici in corsa”. Lo dice il Coordinamento Punta Izzo possibile, che da qualche anno si batte per la smilitarizzazione dell’area costiera dove si trova l’ex poligono di tiro e dove si vorrebbe realizzazione un parco culturale, che per questo motivo ha deciso di sottoporre pubblicamente agli aspiranti sindaci sei domande e cioè se siano favorevoli o contrari e per quali ragioni alla realizzazione del nuovo poligono a Punta Izzo progettato dal ministero della Difesa, alla smilitarizzazione del comprensorio di Punta Izzo per una sua conversione in parco naturale e culturale e se favorevoli, attraverso quali azioni politico-amministrative intendono raggiungere questi obbiettivi.

“Decenni di esercitazioni e attività militari – si legge in una nota- hanno prodotto la contaminazione da metalli pesanti di parte del promontorio costiero di Punta Izzo, con danno all’ambiente e potenziali rischi per la salute dei cittadini. Ad oggi solo una parte del promontorio è stata sottoposta ad indagini ambientali e nessuna bonifica è stata compiuta. Qual è la sua posizione e come intende agire al riguardo? Quali sono, secondo lei, le competenze di tutela e vigilanza paesaggistico-ambientale di un Comune e di un sindaco rispetto alla realizzazione di opere militari sul territorio?”

Il coordinamento accende i riflettori anche sul Documento di programmazione strategica di sistema (Dpss), approvato qualche settimana fa dalla giunta e dal Consiglio comunale chiedendo quale sia la posizione degli aspiranti sindaci su questo e quali ricadute “produrrà per il futuro della costa megarese, da Punta Magnisi a Capo Santa Croce, passando per Punta Izzo”.

Ultima domanda è sul Pdm, il piano di utilizzo del demanio marittimo, la cui redazione è imposta ai comuni dalla legge regionale 15/2005 con l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo del litorale. “Augusta è ancora priva di questo importante strumento di pianificazione, mentre continua ad aggravarsi il processo di privatizzazione a uso abitativo, turistico e commerciale della costa, benché riconosciuta dal Piano Paesaggistico regionale come « bene comune primario » da preservare. Qual è la sua posizione in merito? – si chiedono gli attivisti- E’ favorevole o contrario/a, e per quali ragioni, alla nascita di nuove strutture turistico-commerciali private e/o lottizzazioni lungo il litorale megarese?”

Si tratta di domande “semplici e dirette, per meglio conoscere le loro idee e intenzioni programmatiche. – si legge ancora- Nell’interesse della cittadinanza ad un’informazione che vada oltre gli spot e i comizi senza contraddittorio, le risposte di ciascun candidato verranno pubblicate sulla nostra pagina e fatte oggetto di una nostra analisi critica”