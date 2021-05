Augusta e la poesia di Melinda Di Marco pubblicata in un’antologia letteraria

Punta a scrivere un libro tutto suo, che racconti la sua vita e anche un romanzo, ma intanto ha avuto il piacere di poter leggere la sua prima poesia pubblicata nell’antologia “La panchina dei versi” che raccoglie gli autori più rappresentativi nell’omonimo premio e festival letterario che si è svolto nei mesi scorsi e a cui ha preso parte. E così Melinda Di Marco, all’anagrafe Carmela Saraniti, nonna-poetessa continua a nutrire con passione la sua vena poetica, nata improvvisamente l’anno scorso, in pieno lockdown per il covid 19 e che l’ha portata a sformare, fino ad ora, ben 175 liriche che potrebbero presto essere racchiuse in una prima raccolta.

“E’ stata una gioia ricevere il libro a casa e trovare anche i miei versi di “Bambino di colore” – racconta- in questi altri mesi, se pure ho avuto un po’ di da fare in casa, non ho mai smesso di scrivere poesie che nascono in qualunque momento. Ho scritto di tutto, come di quel forestiero che è stato costretto ad andare via per lavoro, ma coltiva sempre il sogno di ritornare al paese da vincitore, ma un pensiero particolare in questi mesi difficili della pandemia l’ho riservato ai bambini, che sicuramente sono stati tra i più penalizzati dalle tante restrizioni”.

E cosi l’ispirazione può arrivare anche solo vedendo dalla finestra un bambino che passa o sentire una frase d’amore rivolta dalla figlia al proprio marito, alcune delle poesie per via delle rime e della loro musicalità “mi sembra che possano essere anche trasformate in canzoni. Questo è un altro progetto a cui sto pensando insieme ad un libro sulla mia vita di cui ho già il titolo e magari anche un romanzo, in collaborazione con la casa editrice Aletti che ha ideato il concorso e festival della poesia internazionale online anche per la rinascita letteraria durante il lockdown” – conclude