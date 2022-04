Augusta e la notte del “giovedì santo”: tra il suono di due “trombe” e un terremoto

Hanno iniziato alle 22, dalla chiesa di san Giuseppe Innografo, a Monte Tauro per procedere con il consueto percorso che ha toccato vari punti del territorio comunale, passando anche davanti al cimitero e all’ospedale “Muscatello” i due musicisti della banda cittadina, Gaetano Galofaro alla tromba ed Emanuele Di Grande al tamburo che hanno rinnovato, ieri sera, la secolare tradizione della “trumma del giovedì santo”, tornata alla normalità dopo due anni di pandemia. Accompagnati dal sindaco Giuseppe Di Mare e da un mezzo della Protezione civile – e in alcuni spostamenti anche dal vicepresidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato e dall’assessore Angelo Pasqua- il direttore e il presidente della banda hanno cosi fatto echeggiare, nel silenzio della notte, con lo squillo della tromba e il rullare del tamburo, la triste melodia del grido di Maria che, disperata, cerca ovunque il proprio figlio che il giorno dopo sarà crocifisso.

Un rito molto sentito e seguito ad Augusta sin dalla notte dei tempi, che ha attraversato Monte Tauro, passando alla Borgata e si è concluso al centro storico, davanti alla chiesa di San Giuseppe, che custodisce il sepolcro e il simulacro del Cristo morto che questa mattina, intorno alle 5, è uscito dalla chiesa per essere stato portato nella processione mattutina del “Venerdì santo”.

Anche quest’anno, come già nel 2021, oltre ai due conosciuti musicisti della banda, ieri sera sarebbero apparsi anche altri due ignoti suonatori che avrebbero riproposto la stessa melodia, segnalati per lo più pare tra le strade della Borgata. Lo stesso episodio era già successo l’anno scorso, stigmatizzato dalla banda musicale ma anche da tanti augustani che anche oggi, soprattutto sui social, hanno bocciato senza indugio la “seconda tromba”, ritenendo che questa non rappresenti affatto una tradizione secolare e antichissima, da sempre affidata a due componenti della banda musicale nel giovedì santo, che viene vissuto in maniera particolare dagli augustani che attendono il venerdì.

Una notte che, quest’anno, è stata anche caratterizzata da un terremoto di magnitudo 4.2, avvenuto sulla costa siracusana alle 3.34 di stamattina. Il sisma è stato distintamente avvertito dagli augustani, soprattutto nella zona di Monte Tauro, Brucoli e Borgata ma fortunatamente non ha creato danni a cose o persone, ma solo un po’ di spavento.