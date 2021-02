Augusta e la mancata depurazione dei reflui stasera a Presa diretta su Raitre

Ci sarà anche l’annosa questione della mancata depurazione ad Augusta questa sera, a partire della 21,20, a Presa diretta, la trasmissione di Rai Tre di Riccardo Iacona che si occuperà di Recovery Fund e dell’effettiva capacità dello Stato di spendere queste risorse per risanare guasti, recuperare i ritardi, rimettere in moto il paese rendendolo tecnologicamente più avanzato ed efficiente, più verde e resiliente rispetto ai cambiamenti climatici. Lo fa sapere Legambiente Augusta che interverrà insieme al Comitato stop veleni.

“Ci attendono 209 miliardi tra prestiti e sussidi: saremo in grado di spenderli al meglio per far ripartire il Paese? Perché non basta avere i soldi per mettere in moto l’economia, ce lo dice la cronica incapacità italiana di utilizzare i Fondi europei” – dicono gli autori del reportage giornalistico, che con gli inviati sono venuti ad Augusta per vedere perché, a distanza di quasi 10 anni dal finanziamento di 33 milioni di euro del Cipe per risolvere il problema della depurazione e non pagare le salate multe inflitte dalla Corte di giustizia europea, si continua a sversare a mare ancora oggi, nel 2021.