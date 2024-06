Augusta, è la campionessa di mezzofondo Giulia Aprile l’atleta dell’anno 2023. Tutti i premiati

È stato assegnato alla pluricampionessa italiana di mezzofondo, componente della nazionale di atletica leggera e tesserata per il Centro sportivo Esercito, l’ambito riconoscimento “Atleta augustano dell’anno 2023”, manifestazione giunta alla XXIIesima edizione, promossa ed organizzata della sezione megarese dell’Unvs. L’atleta azzurra non ha potuto presenziare alla cerimonia di consegna del premio – ritirato dai genitori- poiché impegnata nelle prove delle selezioni pre – olimpiche e ha inviato un video messaggio in cui si è detta lieta ed orgogliosa di ricevere il riconoscimento complimentandosi con gli organizzatori dell’evento.

Ospite d’onore della manifestazione il preparatore atletico del Real Madrid, l’augustano Giuseppe Bellistri che con la formazione guidata da mister Carlo Ancelotti, in tre stagioni ha vinto 9 titoli tra nazionali ed internazionali. Alla cerimonia hanno presenziato l’ammiraglio di divisione e comandate di MariSicilia Andrea Cottini, il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore allo Sport, Giuseppe Carrabino e il delegato provinciale del Coni, Nuccio Solano. Per l’Unvs nazionale e regionale erano presenti: Filippo Muscio (consigliere nazionale), Pietro Risuglia (dirigente nazionale), Francesco Gaeta (delegato regionale) e il maestro Michele Borgia (presidente onorario Unvs Augusta). Il direttivo della sezione megarese dei Veterani dello sport, presieduto da Sebastiano Mazziotta da mesi preparava l’evento, che è ritornato al suo format originario dopo la pandemia e come ogni edizione era molto atteso in città dagli sportivi suscitando ancora una volta notevole successo di pubblico ed unanimi consensi.

Sono stati premiati complessivamente 116 atleti: 25 studenti – atleti degli istituti scolastici cittadini, 55 Under 16 di 15 società, segnalati dai dirigenti dei sodalizi sportivi che hanno ottenuto successi a livelli regionale e nazionale. Il premio “Una vita per lo sport”, è stato assegnato al maestro Marcello Di Mare (Rembukan karate Villasmundo), mentre al pluridecorato nuotatore master e recordman Gianfranco Nasti (Asd Athon) è andato il premio “menzione speciale sportiva”. E ancora: il premio “Amatori dello sport a Vincenzo Di Mauro (Megara Running). Il memorial “Raffaella Aprile” è stato conferito al Corpo bandistico “Federico II città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro e presieduto da Emanuele Di Grande, che ha poi deliziato il numeroso pubblico presente con una applauditissima esibizione.

Per la sezione “speciale”, premiati gli atleti delle società sportive per disabili dell’ “Augusta No.Ve.” e “Nuova Augusta”. Nel corso della cerimonia è stato consegnato il distintivo d’argento Unvs a Nuccio Aglieco. Le 7 nomination per il premio augustano dell’anno 2023 sono andate a: Flavio Spinali (Asd Canottieri club nuoto Augusta), Marco Patania (Ssd tennis school Monte Kà tira San Gregorio), Francesco Gibilterra (Asd Nuova Augusta), Riccardo Castro (Rembukan karate Villasmundo), Flavio Spinali (Cs Atletica Augusta), Alessandro Giacalone (Magma team), Alessandro Buscema (Circolo canottieri Ortigia).