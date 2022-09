Augusta, è iniziata la scuola anche al Ruiz, nel ricordo dell’ex studente Giuseppe Armenio

E’ iniziato ieri il nuovo anno scolastico anche all’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Gli studenti delle undici prime, suddivisi in tre turni, sono stati accolti in aula magna per l’ormai ventennale progetto “accoglienza” che coinvolge i quattro indirizzi di studio della scuola. Tre infatti le prime per il settore Economico, quattro per il Tecnologico, tre per il liceo Scientifico delle Scienze applicate e una per il liceo delle Scienze applicate quadriennale. Primo giorno di scuola anche per la della sezione staccata del Ruiz di Priolo Gargallo dove la prima del settore Tecnologico indirizzo Elettrotecnico, è stata accolta dai docenti Elina Scionti, Antonio Margagliotti, Delia Catania, Claudia Naro e Manuela Rubino.

Le matricole augustane sono state accolte invece dall‘insegnante Rosanna Bellistri, referente del progetto “accoglienza“, coadiuvata dalle colleghe Stefania Anfuso e Anna Borgese. Nato con la finalità di favorire il passaggio dalle medie alle superiori si prefigge di incoraggiare la conoscenza dei ragazzi che si incontrano per la prima volta in una nuova realtà scolastica, prevedendo azioni di socializzazione e di conoscenza del territorio per attivare la costruzione di un gruppo unito e coeso, l’apprendimento collaborativo e la valorizzazione del ruolo di tutti.

“Cari studenti, oggi inizia un altro passo importante del vostro cammino. – ha detto nel suo discorso di benvenuto della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina- Siamo felici di avervi a scuola e di poter crescere ed imparare insieme a voi. Il Ruiz è una comunità educante in cammino, cammino a cui tutti siamo chiamati a contribuire, in un clima positivo, ricco di collaborazione, proiettato verso la crescita di ciascun alunno. Dopo questi lunghi mesi di pandemia, vi aspetta un’avventura unica e irripetibile con tante opportunità formative per crescere insieme. Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e responsabilità, ma anche con l’entusiasmo che caratterizza la vostra età”.

Dopo i saluti della vicaria Tiziana Coppola e della docente Rosita Accolla, collaboratrice della dirigente, della rappresentante di istituto, Giulia Scino, della studentessa Susanna Giliberto e di Antonio Campisi, ex studente del Quadriennale diplomatosi a luglio, gli studenti hanno visto un video riassuntivo delle tante attività svolte lo scorso anno e ascoltato i brani proposti da alcuni alunni talentuosi nel canto: Giuseppe Gianino, Alessia Riera, Elisa Trigilio e Maria Goria Pasqua. Accompagnati dai coordinatori e dai studenti tutor infine le nuove matricole hanno visitato i locali della scuola e le loro rispettive aule. Un momento emozionante è stato il ricordo dello studente Giuseppe Armenio, tragicamente scomparso dopo il diploma, di cui si sono voluti ricordare l‘ impegno e la dedizione in tante attività proposte dalla scuola.

Oggi riprenderanno i loro zaini.gli studenti delle seconde, mentre domani sarà la volta del triennio. Il progetto “accoglienza”, infatti anche quest’anno, è stato esteso a tutti gli studenti dalla prima all’ultima classe, che entreranno a scuola per classi parallele per avere un momento di aggregazione in Aula magna. Lunedì 19 tutte le classi entreranno in aula, dove svolgeranno delle attività di educazione civica alla presenza degli insegnanti curriculari volte sempre a favorire l’inclusione, la crescita culturale, affettiva, relazionale dei nostri ragazzi.