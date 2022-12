Augusta e il titolo di “città”: festa in piazza per la consegna del riconoscimento

Una festa per un’ occasione speciale qual è il riconoscimento del titolo di città ad Augusta, concesso con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno ai sensi del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Mattinata inusuale per piazza Duomo -dove si affacciano sia il Municipio che la Madrice -che si è riempita di persone, di autorità civili, militari e religiose e di delegazioni di alunni delle varie scuole cittadine per la cerimonia organizzata dal Comune in cui il sindaco, Giuseppe Di Mare ha ricevuto dalle mani del prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto la pergamena contenente il decreto.

“Questa è la piazza, queste sono le persone, questa è la buona volontà che può portare la nostra città con la nostra sinergia che stiamo mettendo in campo e che oggi è rappresentata dalla presenza di ciascuno di voi a superare tutti i momenti, quelli belli e quelli brutti. Questo è l’insegnamento di questa giornata, restiamo uniti”- ha detto il primo cittadino.

“Siate orgogliosi di questo riconoscimento, sta negli atti che abbiamo prodotto, questo titolo appartiene a tutti i cittadini ma siamo felici di condividerlo come territorio. Augusta meritava questo titolo onorifico di città e sono stata proprio io, che dieci anni fa ero già qui in questa provincia e in questa città, a consegnarlo. Sono felice che sia toccato a me formulare convintamente questo parere favorevole, che ha consentito di chiudere rapidamente il procedimento. Abbiate cura del vostro immesso patrimonio e rendetelo ancora più bello, rappresentatelo nel mondo intero” – ha dichiarato il prefetto Scaduto che esattamente dieci anni fece parte della commissione di accesso agli atti del Comune -nominata dall’allora prefetto di Siracusa Renato Franceschelli- la cui relazione portò, nel 2013, allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

“Un giorno certamente storico ma anche una duplice festa” – ha affermato il presidente dell’Ars Gaetano Galvano, riferendosi anche alla soluzione di ieri da parte del Governo sulla vicenda Lukoil- “questo è un riconoscimento sul merito basato sulla centralità e importanza di Augusta, a partire dal porto e dal polo industriale, dal livello culturale ed architettonico della città. Saremo al suo fianco, signor sindaco, e di tutti i cittadini per poter affrontare al meglio 5 anni che vedono un allineamento politico tra due forze di governo, regionale e nazionale e che ci auguriamo possano dare quelle risposte che merita il territorio”. E’ stato anche letto un messaggio di vicinanza del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La cerimonia è stata aperta dalla fanfara dei Bersaglieri degli Iblei, sezione di Santa Croce Camerina, arrivati da via Principe Umberto e impreziosita dall’ accademia Yap Marcello Giordani con il soprano Noemi Moschetti e il tenore Filippo Micale che, accompagnati al pianoforte dal maestro Rosario Cicero, hanno interpretato alcune delle arie liriche più celebri.

Ad inizio cerimonia è stato eseguito anche l’ “Inno alla città di Augusta” composto qualche anno fa da padre Amedeo Iaia, alla fine una lapide commemorativa è stata scoperta sulla facciata del Comune di piazza Duomo, che così recita: “Operosa, fiera e generosa, esempio di orgoglio per la propria storia e forte di fede incrollabile. Nel progresso civile ed economico, auspice un’anima, il Consiglio comunale di Augusta riconoscente accoglie il titolo di città concesso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.