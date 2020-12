Augusta e il terremoto della notte di Santa Lucia di trent’anni fa, Legambiente: “la prima vittima è la memoria”

“È doveroso conservare la memoria ma soprattutto è obbligatorio pianificare e programmare un uso prudente ed oculato del territorio, operare affinché la questione della prevenzione torni all’ordine del giorno nell’agenda delle Istituzioni e divenga, com’è giusto, una prassi quotidiana”. E’ il monito di Legambiente Augusta che nel ricordare quella notte tra il 12 e il 13 dicembre di 30 anni fa, quando il terremoto sconvolse Augusta e non solo, sottolinea come la prima vittima di quel terribile sisma ad oggi è ancora “la memoria. Lo abbiamo detto nel venticinquesimo e lo ribadiamo nel trentesimo anniversario del terremoto di Santa Lucia: – aggiunge- ci siamo dimenticati delle vittime e dei 15.000 senzatetto (di cui 5.000 solo ad Augusta), degli effetti moltiplicatori del sisma legati alla tipologia delle costruzioni e ai suoli dove si era costruito e si continua ancora oggi a costruire e a progettare nuove strutture. Abbiamo presto abbandonato le buone norme di sicurezza che ci imponevano di non ostruire le vie di fuga, di restare vigili e di tenere sempre pronto un borsone con alimenti, farmaci ed un kit di emergenza”.

Secondo l’associazione ambientalista sono state cancellate in fretta le tracce più evidenti del sisma e tutti hanno ripreso a vivere e a usare il territorio come se nulla fosse, come se ne fossimo “immuni e il prossimo terremoto non riguarderà più noi. L’esperienza del terremoto è servita ad effettuare almeno in parte l’adeguamento antisismico delle abitazioni private danneggiate e degli edifici pubblici lesionati dal sisma (chiese, scuole, uffici) ma –prosegue- stenta ad affermarsi l’idea che tutto il patrimonio edilizio, in primo luogo quello privato, deve necessariamente subire un adeguamento antisismico se si vogliono prevenire i danni ed i lutti”

Delle conseguenze che un sisma potrebbe causare un sul polo petrolchimico siracusano si parla solo quando le dichiarazioni di qualche studioso suscitano un momentaneo allarme: “è preoccupante constatare che l’Autorità portuale si propone di installare a Punta Cugno un impianto a rischio rilevante come il deposito di Gnl, anziché posizionarlo fuori porto o comunque a debita distanza dagli stabilimenti industriali e dalla città. Piuttosto che rimuoverlo il rischio industriale lo si esorcizza tentando di ignorarlo”.

I giovani che non erano ancora nati non sanno quasi nulla di quello che è davvero successo e neanche le autorità cercano di farlo ricordare. “Basta guardare al caos e all’intasamento delle vie, al passaggio a livello ferroviario, rimasto lì dov’era a tagliare in due il corso principale del quartiere Borgata, al deposito combustibili Maxcom sempre a stretto contatto con le abitazioni, all’uso improprio delle aree destinate al raduno della popolazione, agli interminabili lavori che restringono le sedi stradali e allo stato di precarietà dei due ponti di accesso all’isola per prendere atto che questo argomento non è ritenuto importante. Pochi – puntualizza Legambiente- si chiedono se le strutture sanitarie del territorio sono state adeguate per fronteggiare il rischio sismico e quello industriale o se, invece, sono state improvvidamente depotenziate e delocalizzate. In questo scoraggiante panorama fanno eccezione le scuole che continuano ad informare gli studenti e a praticare le esercitazioni e le prove di evacuazione. Trent’anni trascorsi inutilmente, verrebbe da dire, se si guarda ai deludenti risultati della prevenzione sismica ad Augusta e in Sicilia orientale”.

Una possibilità di intervento concreto per l’adeguamento antisismico delle abitazioni attraverso detrazioni fiscali fino al 110% è offerta dal Governo con il “Decreto rilancio” e il cosiddetto “sismabonus”. “Spetta a noi cittadini approfittare di questa opportunità per mettere in sicurezza le nostre case, così come è compito delle amministrazioni locali attrezzarsi al meglio, pubblicizzare e sollecitare i proprietari ad avvalersi di questa vantaggiosa occasione”– conclude