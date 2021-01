Augusta e il suo porto, comunità vicina ai marittimi e ai migranti delle navi quarantena

La comunità portuale di Augusta è vicina ai marittimi che arrivano nello scalo megarese, sono lontani da casa e segregati sulle navi a causa del Covid, ma anche alle centinaia di migranti che si trovano a bordo delle navi-quarantena dentro la rada, e lo è stata in particolare durante il recente periodo natalizio durante il quale Capitaneria di porto-Guardia costiera, Stella maris, Comitato di welfare, Operatori portuali e comunità parrocchiale di San Giuseppe Innografo hanno messo in atto insieme dei segni concreti di accoglienza in un periodo particolarmente struggente.

Anche l’Itf, il sindacato Internazionale dei marittimi e la FedePiloti italiana hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative tra cui il Natale del porto, la messa celebrata nella chiesa di San Giuseppe Innografo presieduta dal nuovo arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, alla presenza di autorità e operatori portuali. I marittimi non sono stati esclusi in quanto la messa, celebrata in italiano ed in inglese, è stata trasmessa in streaming Facebook sulla pagina della Stella Maris e, quindi, in diversi hanno potuto partecipare. Dopo la messa l’arcivescovo ha incontrato gli operatori portuali, il comandante del porto capitano di vascello Antonio Catino, ed alcuni operatori gli hanno presentato la realtà del porto di Augusta in tutti i suoi aspetti non solo tecnici, ma anche umani. Infine L’arcivescovo è stato poi accompagnato nei locali della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta per rendersi conto anche visivamente della realtà portuale visto che l’alto prelato la realtà del mare è nuova e l’incontro è stato molto proficuo. Il vescovo, infatti, ha mostrato molto interesse ed apprezzamento per questa parte della realtà diocesana, che ancora non conosceva, come pure per l’opera di apostolato che la chiesa vi svolge.

Nei giorni di Natale le principali messe sono state trasmesse in streaming Facebook, con parti in inglese, perché i marittimi potessero parteciparvi e la mattina di Natale a ciascuna delle 35 navi presenti nel porto, attraverso il gruppo Barcaioli del porto, è stata donata una torta tipica siciliana (alle mandorle), accompagnata da cartoline augurali, preparate appositamente, per ogni marittimo. Il giorno di Natale si è voluto pensato anche alle tre navi-quarantena con più di 600 migranti a bordo ai quali, insieme agli equipaggi e agli operatori sanitari a bordo, è arrivata, sempre attraverso i Barcaioli, la cartolina augurale con un sacchettino di dolci.

Il giorno di San Silvestro il presidente della Stella Maris, Claudio Russo ed il cappellano, don Giuseppe Mazzotta hanno fatto il giro di tutte le navi in porto con una pilotina della corporazione dei Piloti del porto ed hanno portato a tutti i marittimi, a nome di tutta la comunità portuale, un piccolo calendario realizzato ad hoc ed una scheda con inserita una pen-drive. Sulla scheda erano serigrafati gli auguri ed i soggetti promotori dell’iniziativa, nella pen-drive erano stati incisi il Vangelo di Natale, canti tipici e diversi messaggi augurali per i marittimi in italiano ed in inglese.

“La bellezza di questa iniziativa, oltre che nel contenuto, sta nella coralità dei soggetti che l’hanno sostenuta ed attuata, segno di un porto che oltre che realtà economica è comunità umana, da sempre sensibile nei confronti degli uomini di mare a qualunque nazione o razza appartengano”.