Augusta e il porto: tante possibilità sul tavolo per il M5s che difende l’operato dell’ Autorità di sistema

“C’è tanto da fare per la portualità siciliana e mai come ora tante possibilità sono sul tavolo. Progettare e realizzare, pensare e fare sono verbi che possono andare adesso di pari passo, cogliendo le occasioni offerte dalla nuova scena del Recovery e delle ritrovate politiche sulle infrastrutture in Italia”. A parlare sono Paolo Ficara, vicepresidente della commissione Trasporti della Camera e Luciano Cantone, parlamentare pentastellato che augurano buon lavoro all’attuale commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia, il funzionario ministeriale Alberto Chiovelli indicato ieri come presidente dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che è in attesa di ricevere il parere del presidente della Regione Nello Musumeci sulla nomina.

In una nota i due esponenti del Movimento 5 stelle difendono l’operato dell’attuale governance messa in discussione, soprattutto per quello che riguarda il segretario generale, da 6 movimenti civici augustani ricordando che nelle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento con fondi Pac figurano 2 progetti dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, “cui facciamo ancora i nostri complimenti perché è riuscita a presentare, con le sue strutture, ben 8 progetti. Un segno di vivacità che marca il cambio di passo rispetto al passato”, aggiungono non dimenticando il finanziamento di 54 milioni di euro (decreto ministeriale sui porti dello scorso agosto) per l’atteso lavoro di completamento del rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto o l’affidamento dei lavori, già avviati, per un nuovo terminal container per una superficie complessiva di circa 200.000 metri quadri, per un investimento superiore ai 50 milioni di euro.

“Se vogliamo mettere il sistema portuale al centro dello sviluppo economico del paese, e quindi anche del nostro territorio, -prosegue Ficara-bisogna investire nelle opere infrastrutturali sia portuali che retroportuali, ed è quello che si sta facendo nei porti della nostra autorità di sistema, per esempio con la realizzazione del raccordo ferroviario che sarà finanziato con le risorse del Recovery plan. Ma non bastano le sole opere per attirare traffici. Si deve intervenire nella digitalizzazione e semplificazione dei processi portuali, perché gli armatori cercano soprattutto quello quando decidono di andare in un porto o in un altro”

Inoltre i due sottolineano che in sinergia con l’Autorità di sistema portuale stanno portando avanti una norma, adesso al vaglio del decreto Sostegni, che tuteli i lavoratori in difficoltà a causa della crisi della ex Tirrenia: “E per portare avanti progetti ambiziosi, l’Autorità portuale potrà contare sui rinforzi possibili attraverso il bando per l’assunzione di figure professionali oggi non in organico. Chi oggi abbaia alla luna – concludono- è forse orfano di un periodo buio e di una gestione fallimentare che nel passato ha relegato l’autorità portuale, il porto di Augusta e quello di Catania ai margini del sistema italiano quando invece, chi di dovere, con un pizzico di impegno avrebbe dovuto far primeggiare il sistema portuale siciliano sin dai tardi anni 90”.