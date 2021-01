Augusta e il mitico Joe Conforte per l’asta di San Giuseppe, nel ricordo di Beppe Fiorello

Per tanti anni è tornato nella sua città d’origine per ogni festa di San Giuseppe, per un voto fatto al Santo e perché attaccato alla tradizione dell’asta del 19 marzo, durante la quale si aggiudicava puntualmente il famoso bastone di torrone, “bandito” davanti alla chiesa di via Garibaldi in cambio di generosissime donazioni in denaro. Ora la storia di Joe Conforte, classe 1925, uno dei tantissimi emigranti oltreoceano – anche se indubbiamente fuori dai canoni per aver aperto il primo bordello legalizzato in Nevada che lo fece diventare ricchissimo – è stata rispolverata da un altro augustano, Beppe Fiorello nello suo show “Penso che un sogno così” andato in onda su Rai Uno nei giorni scorsi in cui ha ricordato come quell’asta di San Giuseppe sia stata “uno dei momenti più amati dalla mia famiglia e da mio padre”.

Una vera e propria tradizione tramandata negli anni il “rito” dell’asta di san Giuseppe dove venivano – e vengono ancora oggi – “battute” galline, conigli, “cudduruni”, pizze, formaggi e chi più ne ha più ne metta, donati alla chiesa da augustani, anche se il pezzo più grosso e più ambito era, appunto, il bastone di San Giuseppe. Alto tre metri e mezzo e interamente preparato con il torrone di mandorle. Al “rito” popolare negli anni scorsi assisteva tantissima gente, forse anche per la curiosità di andare a vedere da vicino il mitico Joe e le sue ragazze, alte e bionde, che lo affiancano sempre. E che in via Garibaldi arrivavano accompagnati dalla banda musicale che lo aspettava uscire da casa dei parenti di via Alabo per poi percorrere, in un corteo musicale, un tratto di via Principe, distribuendo anche banconote per strada ai più giovani.

“Jo l’americano non stava in mezzo alla folla, -ricorda Fiorello- spuntava sopra un balcone di fronte la chiesa di San Giuseppe con due picciotti alle spalle belle bionde ossigenate al suo fianco. Pronti a sfidare tutti a colpi di dollari. Un battitore cominciava a strillare tutti gli oggetti in palio, tutti si voltavano a guardare verso il balcone dove c’era Jo Conforte e partiva un applauso assordante. E tu bambino per guardarlo ti arrampicava sulle spalle di papà, e pensavi che quello era uno che ci sapeva fare e che aveva fatto i dollari e aveva tutto quello che voleva. Dal balcone ci guardava tutti e poi puntava al bastone sparava subito alto: un milione di lire per un bastone”

Amico di Frank Sinatra, Den Martin e degli italo americani più famosi e potenti dell’epoca, al dito sfoggiava un grosso diamante, lasciò Augusta nel 1937, a 11 anni dopo la morte della madre per raggiungere il padre che, a Boston, vendeva vini.

“I primi soldi li guadagnò a New York guidando i taxi e si accorgeva che i marinai, i soldati, gli uomini insomma – racconta Fiorello – gli chiedevano di fermarsi vicino a certe signorine che passeggiavano sui marciapiedi. Gli dispiaceva di vederle sole passeggiare, era pericoloso e allora gli venne in mente un’idea. E decise di trovare una protezione. Alla fine degli anni ‘60 passò alla storia perché fu il primo ad aver aperto un bordello legalizzato negli Stati uniti, a Reno, in Nevada”, dove il gioco d’azzardo era legale così come legale diventò poi anche la prostituzione in diverse contee.

Cominciò con un camper e poche ragazze con cui girava le contee per poi aprire, nel 1967, assieme alla moglie Sally, il “Mustang Range“, il primo bordello legalizzato diventato famosissimo e anche set di numerosi film tra cui “Love Ranch”, del 2010 parzialmente girato lì con il premio Oscar Joe Pesci a interpretare Conforte, ma anche luogo di tragedia. Davanti all’ingresso, infatti, nel 1976, morì uccisp da un colpo di pistola da una guardia del corpo il campione mondiale di pugilato dei pesi massimi Oscar Bonavena, che pare avesse una relazione con la moglie Sally.

Un’esistenza per certi aspetti “leggendaria”, quella di questo “paesano”, con l’elegante gessato e l’immancabile sigaro, che ha conosciuto anche il carcere per evasione fiscale, che non ha disdegnato rapporti con i politici dell’epoca, che ha fatto indubbiamente fortuna volando oltreoceano, anche se con la prostituzione legalizzata. La sua figura ha suscitato, anche e soprattutto dopo lo spettacolo di Peppe Fiorello, opinioni contrastanti negli augustani che si dividono tra chi comunque riconosce il successo e la sua intraprendenza negli “affari” e chi – a dire il vero più sommessamente – quasi si vergogna delle origini del “re dei bordelli”, che ha donato milioni di vecchie lire per il bastone di San Giuseppe, la cui tradizione continua ancora oggi. Anche senza più l’“attrattiva” del mitico Joe l’ americano.