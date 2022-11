Augusta e il depuratore “infinito” che non c’è, il Movimento fiamma tricolore sollecita risposte: “I cittadini sono stanchi”

“Quando verrà realizzato un depuratore ad Augusta? I cittadini sono stanchi, stanchi di sentire odori nauseabondi provenire dagli scarichi a mare, stanchi di non poter utilizzare il proprio mare nel modo più consono e giusto”. A ritornare sulla questione depuratore “infinito” e sui lunghi tempi – il primo commissario è stato nominato a 7 anni fa-per evitare che Augusta continui a sversare i reflui urbani in mare nei gli oltre 33 scarichi a cielo aperto ed essere ancora in infrazione comunitaria, è il movimento sociale Fiamma tricolore che ricorda che il 10 aprile 2020 l’ex commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, attraverso la centrale di committenza Invitalia e con il supporto tecnico di Sogesid, aveva portato a termine la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

“Nel provvedimento si era deciso di razionalizzare i dodici interventi inizialmente previsti in varie parti della città in un’unica azione integrata per affrontare in un’unica visione d’insieme la sanzione pecuniaria conseguente alla condanna della Corte di Giustizia Europea il prima possibile. Il masterplan prevedeva il coinvolgimento di varie parti della città per il completamento della rete fognaria e il collegamento all’impianto di depurazione nell’area di Punta Cugno dove doveva essere realizzato un nuovo impianto di depurazione col recupero delle opere civili già realizzate” – scrive in una nota Benedetto Giannotta, commissario provinciale. La ditta risultata vincitrice della gara era un raggruppamento di 11 tra società e studi di ingegneria che non hanno ancora concluso la progettazione.

“Nonostante tutto questo il 22 luglio 2022 si apprende che, dopo 7 anni di attesa, si cambia ancora e il commissario governativo fa sapere che l’impianto a Punta Cugno deve ripartire da zero. -prosegue- I tecnici nominati da Roma hanno deciso che bisogna posare una nuova rete fognaria (dalla stazione di pompaggio P0 da realizzare in prossimità dell’ingresso della città ndr) per un importo presunto di 21 milioni, per portare i reflui urbani nelle vasche di trattamento. Si apprende che quella realizzata 25 anni fa e mai entrata in funzione, è andata in malora. Secondo i progettisti, ormai, costerebbe meno rifarla da capo che sistemare i 5 chilometri di tubazioni esistenti L’unico pezzo che andrebbe recuperato sono i 30 metri che passano sotto la ferrovia visto che il costo della sostituzione sarebbe tanto”.

Più complicata è stata ritenuta anche la depurazione ad Agnone Bagni. “Per la contrada balneare si tornerebbe al vecchio sistema collegandola alla rete fognaria cittadina e al depuratore cittadino. Bisognerebbe capire come si intende superare le difficoltà per raggiungere la città da Agnone Bagni, visto la presenza di montagne. – conclude- Noi pensiamo che per mettere in atto tale progetto il costo sia esorbitante e non fattibile anche per la presenza di numerose villette abusive”.