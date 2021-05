Augusta e il depuratore che non c’è a “Fuori dal coro” su Rete 4

Riflettori puntati sul depuratore di Augusta che non c’è a “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 andato in onda martedì sera, a partire dalle 21,30, e condotto da Mario Giordano. Il servizio di Angela Camuso, intitolato “Vampiri, i soldi nella fogna” ha dato spazio alle immagini, eloquenti, del grosso scarico a mare della fogna della spiaggetta del Paradiso – uno dei circa 30 sbocchi a cielo aperto su 14 chilometri di costa – e di quello che resta, ormai vandalizzato, delle prime opere del depuratore iniziato a costruire negli anni ’90 e mai ultimato di Punta Cugno ma anche dato voce agli ambientalisti, a qualche residente e a uno dei due sub-commissari dell’ultima struttura commissariale, che dal 2015 si occupa della gestione degli interventi. QUI IL VIDEO

Da 9 anni esistono 33 milioni di euro già stanziati per fare il depuratore, a oggi ne è stato speso solo circa un milione per le indagini e la progettazione che ancora non è completata, mentre da 6 anni si sono succeduti tre commissari straordinari per la depurazione.

Uno scempio, quello di Augusta, che oltre a creare inquinamento, costa anche una multa salatissima di 600 mila euro l’anno dopo la condanna dalla Corte di Giustizia europea: “ma allora a cosa servono i commissari se non a rendere la pubblica amministrazione efficiente?” – si chiede la giornalista che va a cercare nella sede della Sogesid l’attuale commissario Giugni, ma non trova neanche la segretaria.