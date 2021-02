Augusta e il deposito di stoccaggio Gnl al porto: tra posizioni favorevoli e contrarie

Fa ancora discutere il progetto di realizzazione di un deposito galleggiante di Gas naturale liquefatto dentro il porto di Augusta, già progettato e illustrato al Consiglio comunale di palazzo San Biagio l’altro ieri sera. Una seduta monotematica a cui ha preso parte anche Davide Fazio, presidente di Unionports e rappresentante di Confitarma che ribadisce che si tratta di un “impianto sicuro. Il deposito prevede l’arrivo del gas già liquefatto, lo stoccaggio con prodotto liquefatto ed il suo trasferimento alle navi e altri mezzi di trasporto sempre in forma liquefatta. Un sistema che – spiega – le attuali tecnologie possono realizzare in estrema sicurezza. E, dati alla mano, anche se parlassimo di un deposito con tecnologie precedente i dati ci dicono che negli ultimi trenta anni vi è stato un solo incidente nel mondo. E senza alcuna vittima. Se qualcuno intende confonderlo con una rigassificatore fa una cattiva informazione, ed in mala fede. Inoltre, chi si imbarcherebbe in un progetto che costerà decine di milioni con il rischio di perdere l’investimento?”

Il presidente dell’associazione di operatori portuali si unisce al coro di quanti affermano che l’impianto è una opportunità per l’intera Sicilia, che il Gnl è il combustibile per il futuro visto che nel 2040 si prevede che gli scambi a livello mondiale saranno circa tre volte superiori a quelli attuali e già oggi una buona parte del traffico via mare e anche via terra avviene con propulsori a Gnl. “Quindi il Gnl – conclude – ci farebbe andare verso la ecosostenibilità tanto richiesta dalla opinione pubblica mondiale e perseguita dai programmi sovranazionali, come consentirebbe al porto di Augusta di rimanere nel mercato. Poiché senza un deposito come potrebbero fare bunkeraggio le navi in transito? E come potrebbe operare il nostro apparato industriale. E, inoltre, da non trascurare le opportunità di filiera come la catena del freddo”.

Ad unirsi, invece, al coro dei “no” delle associazioni ambientaliste è il Comitato stop veleni che, in una nota, ribadisce quanto già esternato, durante il collegamento da remoto della seduta consiliare da Giusy Nanè, l’assoluta contrarietà alla realizzazione del progetto nelle modalità e nell’ubicazione indicate, in zona industriale, in area classificata a rischio di incidente rilevante secondo le direttive “Seveso”, in area ad elevato rischio sismico, assai prossimo alle città dell’area Sin ed alle vie di comunicazione di prossimità. “Sebbene preservi un intento innovativo nel trattare un fossile meno inquinante, – sottolinea il Comitato – sarebbe tuttavia una operazione certamente incauta, non rispettosa del principio di precauzione, né giustificabile in un contesto a così elevata densità industriale. L’area sulla quale si dovrebbe realizzare lo stoccaggio di Gnl è primariamente un’area vocata alle bonifiche ed al ripristino ex ante, ove possibile, delle condizioni ambientali, poco importa che l’interesse economico di pochi la faccia assurgere, viceversa, a zona di grande interesse patrimoniale-speculativo. Specifichiamo, dunque, che non approviamo i contenuti del documento finale redatto dai consiglieri comunali e da loro sottoscritto all’unanimità, poiché riteniamo che non rispecchi quanto affermato e sostenuto dalle varie associazioni ambientaliste che hanno partecipato alla seduta consiliare”.

Ad esprimere, invece, soddisfazione per l’approvazione in Consiglio del documento sul deposito Gnl è Bruno Marziano, del Pd che collega le prospettive di sviluppo del porto a quelle previste con l’istituzione delle Zes, zone economiche speciali. “Più attrattivo è il sistema portuale attorno a cui è costruita la zona economica speciale e più attrattiva sarà la stessa Zes. Più è attrezzato il sistema portuale in cui è insediata una Zes e più sono probabili le ricadute in termini di iniziative imprenditoriali che si possono sviluppare nelle aree individuate come Zes” – dice, non sottovalutando le esigenze poste dal Consiglio comunale in termini della tutela e dell’ambiente e di sicurezza che devono essere garantite attraverso il confronto istituzionale in Consiglio comunale, con portatori di interesse, parti sociali, imprese che deve proseguire.

E proprio sul tema delle Zes l’ex assessore regionale rivolge un appello al nuovo Governo nazionale e regionale affinché “si proceda rapidamente alla nomina del commissario e all’insediamento del comitato di indirizzo affinché si possa cominciare da subito a invidiare le risorse finanziarie da utilizzare come incentivo al mondo delle imprese, le modalità di erogazione e le modalità di collegamento con i programmi di riconversione ecologica previsti dal Recovery plan. Mai come in questa occasione il tempo e la sintonia con quanto avverrà nel paese ed in Europa è importante per non perdere la più grande e forse ultima occasione di sviluppo per questa zona”.