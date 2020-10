Augusta e il centrodestra da ricostruire. L’appello di Bongiovanni (Riva destra)

“Ad Augusta è fondamentale avere e ricostruire un centro-destra forte, autorevole che sia un punto fondamentale di riferimento per tutti i cittadini di Augusta. Basta egoismi, basta personalismi, coinvolgimento, confronto e lealtà. Su queste basi noi ci siamo”.

Lo dice il coordinatore provinciale di Riva destra Siracusa, Nello Bongiovanni che, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai sindaci neo eletti di Augusta e di Floridia e ai nuovi consiglieri comunali, tornano a ribadire quanto già affermato prima delle amministrazione e si dice certo che le “nuove amministrazioni potranno giovarsi di tanto entusiasmo e grande senso di responsabilità e sapranno affrontare tutte le sfide che si troveranno davanti nella consapevolezza di operare nell’esclusivo interesse del paese e dei suoi cittadini. Con l’auspicio di una proficua collaborazione da parte di tutti” – si legge in una nota.

Un augurio particolare rivolge, inoltre, al nuovo sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare -che, per quanto alle amministrative si sia presentato con 4 liste civiche ed eterogenee ha comunque una storia personale di politico di centrodestra- ed a tutta la nuova giunta comunale, assieme ad un “grazie che ci sentiamo di rivolgere, in quanto è doveroso dar merito all’impegno di chi – prosegue la nota- ha deciso come l’amico Peppe Di Mare di mettersi al servizio delle istituzioni da sempre ma oggi più che mai, viste le continue emergenze che si susseguono. Il momento, non ce lo nascondiamo, è tutt’altro che facile: proprio per questo dobbiamo impegnarci unitariamente, a prescindere dalle diverse posizioni politiche, per superare le difficoltà, guardando al futuro con fiducia e spirito propositivo”.