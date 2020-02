Augusta e il Carnevale in piazza con Coriandolando 3, a cura del Comitato dei commercianti

Anche per il Carnevale il centro storico sarà animato da colori e divertimento con la terza edizione di Coriandolando, la manifestazione ideata dal Vomitato dei commercianti di Augusta. Dopo una prima iniziale decisione del direttivo di non poter organizzare, per motivi economici, il Carnevale che quest’anno sarà il 20 e 25 febbraio il comitato guidato da Elvira Cappelleri, ha fatto sapere che dopo un incontro con l’amministrazione comunale “che ha dato piena disponibilità economica per la realizzazione dell’intero evento”, verranno festeggiati in piazza il martedì e giovedì grasso con il coinvolgimento, anche questa volta, dei bambini degli istituti comprensivi, delle palestre e scuole di ballo.

“Vogliamo dare colore, musica e divertimento” ha annunciato la presidente nei giorni scorsi, nel salone dell’associazione Umberto I, presieduta da Mimmo Di Franco e alla presenza anche di un delegazione del comitato composta da Marina Cannata, vicepresidente del comitato, di Maria Blundo (segretario) e Maria Interlandi (consigliere). E di Angelo Grasso (accompagnato da Nuccio Ventura) e Carmen Fruciano, rispettivamente responsabile delle Relazioni pubbliche della Sonatrach e rappresentante della Banca popolare agricola di Ragusa, principali sponsor degli eventi del comitato come Bicinfiore, il Natale e Sicilianamente. Il comitato ha voluto consegnare loro due targhe come ringraziamento per il loro sostegno, i due rappresenti della raffineria e dell’istituto di credito hanno sottolineato di voler supportare la tradizioni e gli eventi culturali del territorio perchè credono in queste attività che riescono a coinvolgere tante gente e che sono anche molto creative.