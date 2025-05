Augusta, è il campione di sollevamento pesi Marco Patania l’atleta augustano dell’anno 2024

È stato assegnato a Marco Patania dell’asd New free time il premio “Atleta augustano dell’anno 2024” nell’ambito della 23esima edizione della “Giornata del veterano sportivo” che si è svolta ieri sera al teatro comunale della Cittadella degli studi. Lo sportivo nella stagione agonistica 2023 – 2024 si è laureato campione regionale di distensione su panca 75 Kg, campione italiano di sollevamento pesi da 75 Kg nella categoria 52 T2. Nel 2024, inoltre, ha ricevuto un premio speciale della Federazione pesistica italiana come migliore atleta per i risultati conseguiti in campo regionale e nazionale. È stato anche vincitore del premio nazionale Unione nazionale veterani sportivi “Studenti sportivi – studenti vincenti”.

A premiare il diciassettenne con una medaglia di conio speciale sono stati il sindaco Giuseppe Di Mare, il vice presidente nazionale Unvs Mimmo Postorino ed il presidente della sezione megarese Jano Mazziotta, presenti alla manifestazione che si è svolta in un gremitissimo teatro comunale oltre al capitando di fregata Riccardo Castiglione in rappresentanza del comandante di MariSicilia Andrea Cottini, l’assessore allo Sport Giuseppe Carrabino, il vice sindaco Biagio Tribulato, l’assessore Pippo Spanò, Silvana Gambuzza, delegato provinciale Coni di Siracusa, Mimmo Postorino, vice presidente nazione Unvs ed Elio Gervasi, Stella d’oro del Coni.

Ospite d’onore della manifestazione Enzo Falzone, neo presidente Coni Sicilia, alla sua prima uscita ufficiale. La manifestazione si è aperta con il sentito e doveroso omaggio al maestro Michele Borgia, socio fondatore e presidente onorario Unvs Augusta che proprio ieri ha festeggiato 100 anni.