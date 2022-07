Augusta e i progetti annunciati: “a che punto siamo?”. La richiesta del Movimento sociale Fiamma tricolore

“Ci sembra che sia arrivato il momento di smetterla con comunicati attraverso i social e che vengano effettuati incontri con la popolazione per informare di quanto questa amministrazione vuole fare per la città”. A dirlo è il commissario provinciale di Siracusa del Movimento sociale Fiamma tricolore, Benedetto Giannotta che sottolinea che è già trascorso un anno e mezzo da quando si è insediata l’attuale amministrazione e tanti progetti sono stati annunciati, approvati, sono stati consegnati anche lavori che ancora però non sono iniziati. “Andando in giro per la città ogni santo giorno ci rendiamo conto che è in condizioni penose e cerchiamo, senza fare tante polemiche e chiacchiere, ma con segnalazioni continue, di segnalare quante siano le cose da fare, in un territorio abbastanza esteso e complesso – afferma, dicendosi da un lato favorevole, inoltre, alla realizzazione del campo di padel comunale, anche se ci sono altre priorità.

“Di per sé è una lodevole iniziativa in quanto non ci sono centri per attività sportiva. I nostri dubbi sorgono sul fatto dei tempi della progettazione – prosegue – visto gli innumerevoli problemi presenti in città (strade ridotte un colabrodo, zone della città senza illuminazione, mancanza di acqua nel centro storico, mancanza di attività ludiche e sportive per i bambini e tanto altro ancora) non ci sembra il caso di pensare a tale opera, almeno fino al completamento dei progetti approvati dall’amministrazione”.

Da qui la richiesta della sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore di sapere a che punto sono i progetti già approvati come area sgambatura cani, rifacimento vari manti stradali, realizzazione impianto di videosorveglianza, sostituzione lampadine illuminazione pubblica, “visto che abbiamo l’impressione che il nostro caro sindaco e la sua giunta abbiano dimenticato che devono dar conto alla cittadinanza di ciò che viene eseguito o è in essere (non certo che la popolazione debba sapere le notizie per vie traverse sui social)” – conclude.