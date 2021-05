Augusta, è “guerra” nella Lega: revocato l’incarico di responsabile provinciale Enti locali a Casertano

“Preso atto dell’impossibilità di trovare una sintesi politica, in un’ottica di crescita della squadra, con il conseguente rafforzamento del partito in provincia di Siracusa, abbiamo richiesto ai vertici regionali del partito di revocare l’incarico al signor Massimo Casertano. Di conseguenza, in data odierna, il responsabile regionale Enti locali ha proceduto a revocare dall’incarico il signor Massimo Casertano che, quindi, non rappresenta più, negli incontri ufficiali con la coalizione, il nostro partito”. A parlare sono i coordinatori provinciali Enzo Vinciullo e Leandro Impelluso in una nota che sancisce come ormai sia ufficialmente “guerra” in casa della Lega più che provinciale di Augusta, da cui proviene appunto Casertano, che è stato candidato a sindaco, già da alcune settimane al centro delle polemiche politiche di botta e risposta dopo la nomina a commissario cittadino di Rosario Salmeri.

I due referenti della Lega in provincia di Siracusa, Vinciullo e Impelluso si dicono “sempre aperti e disponibili ad ogni forma di dialogo” e “dispiaciuti di aver dovuto assumere questa iniziativa, nonostante i ripetuti tentativi di dialogo che, unilateralmente, abbiamo portato avanti, senza ottenere alcun risultato concreto e positivo -aggiungono i due – data la volontà manifesta di arrecare danno all’immagine del partito che, con questo provvedimento, intendiamo salvaguardare, nel rispetto delle regole e degli accordi che, all’unanimità, erano stati assunti in una riunione di Partito a Catania e che, immediatamente dopo, non sono stati rispettati”.

Casertano da parte sua ha fatto sapere che sabato mattina spiegherà in una conferenza stampa “cosa c’è dietro questo provvedimento. Nella Lega di Vinciullo per me l’aria è diventata irrespirabile. È arrivato il momento di chiarire e di concludere la mia esperienza in un partito che in provincia di Siracusa è diventato il comitato elettorale del coordinatore provinciale”.