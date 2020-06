Augusta, è definitiva la sentenza di assoluzione dell’ex sindaco Carrubba. Di Mare e Tripoli: “La città non è mafiosa”

E’ diventata irrevocabile e, quindi, definitiva la sentenza di assoluzione di primo grado “per non aver commesso il fatto” dell’ex sindaco, Massimo Carrubba finito nel 2012 sul banco degli imputati con l’infamante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. La procura distrettuale antimafia di Catania, che aveva rappresentato l’accusa, ha infatti deciso di non presentare appello all’assoluzione di primo grado lasciando, di fatto, decorrere i 45 giorni utili per impugnare il provvedimento, che scattavano dall’ultima comunicazione, notificata alle parti, del deposito della sentenza della Sezione penale del Tribunale di Siracusa, emessa il 10 settembre del 2019 dal collegio dei giudici presieduto da Giuseppina Storaci e composto da Nicoletta Rusconi e Alfredo Spitaleri.

E che si concludeva con questa motivazione: “Non è stato possibile accertare l’ intervenuto accordo tra il Carrubba e i vari esponenti del clan Nardo sul territorio del comune di Augusta. L’imputato Carrubba, non ha mai avuto contatti diretti con nessuno dei soggetti che già all’epoca erano noti esponenti del clan (Blandino, Ortisi Tony e Sergio) e ha intrattenuto rapporti di cortesia, con soggetti all’epoca privi di controindicazioni, quali Vincenti Renzo, Pandolfo Graziano, Carcione Maurizio e Ferro Marcello, senza che tuttavia sia mai stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio l’ intervenuta conclusione di un accordo tra i suddetti soggetti e Carrubba”.

Si mette, dunque, definitivamente la parola fine ad un processo lungo e tortuoso iniziato il 14 gennaio 2014 e durato 5 anni e ad un vicenda giudiziaria ed anche umana ben più lunga, avviata con l’indagine della Dda di Catania a carico di Carrubba con le prime intercettazioni che risalgono già al 2007, tra cui quelle ambientali con una telecamera nascosta dentro il condizionatore della stanza del primo cittadino nel palazzo del Municipio, che allora si trovava in piazza D’Astorga e clamorosamente scoperta qualche anno dopo.

A questa accusa, a cui si sono aggiunte anche quelle nei confronti dell’ex assessore al Cimitero Antonio Giunta ed consigliere Carmelo Trovato (solo per voto di scambio), entrambi assolti per prescrizione, è stato anche legato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della mafia avvenuta a marzo del 2013 da parte del consiglio dei ministri che ha portato al commissariamento dell’Ente fino a maggio 2015 con la commissione straordinaria.

E ne è derivata anche l’impronta di Augusta come “città mafiosa”. Lo ricordano bene Giuseppe Di Mare e Alessandro Tripoli, il primo consigliere comunale di #perAugusta e il secondo dimissionario qualche mese fa ed esponente del Pd – quello stesso partito in cui militava Carrubba che, anche a livello provinciale, non ha mai commentato la vicenda giudiziaria – che accolgono l’irrevocabilità della sentenza con grande soddisfazione e felicità. “Sono stati anni bui per la nostra città, – scrivono in un comunicato congiunto – di inchieste, controlli, commissari ed anche di politici che hanno fatto le proprie fortune cavalcando un disegno contro Augusta. La frase “la mafia è una montagna di merda” è stata per anni utilizzata da esponenti dell’attuale maggioranza politica di questa città e dai loro leader nazionali per delineare il confine tra il loro operato di “persone oneste” e quello di tutti gli altri, considerati “persone mafiose”.

I due non dimenticano come a seguito di quello scioglimento e di quel sindaco imputato per mafia tra quei “mafiosi” siano finiti indistintamente tutti, sia quanti avevano avuto una carica nel precedente consiglio comunale, come entrambi appunto, sia alcuni di quelli che erano in dissenso con l’attuale maggioranza. “Sin dall’inizio del nostro mandato siamo stati gli unici due ad esser rieletti dal precedente consiglio comunale e – ricordano- abbiamo ricevuto accuse ed additati come dei mafiosi, proprio da coloro che per natura, prima di fare simili accuse, avrebbero dovuto accertare la verità. Ovviamente questi “signori” si sono sempre ben guardati dal fare i nomi dei veri mafiosi di questo paese e per loro comodità, hanno scelto di combattere la mafia associandola ai loro avversari politici piuttosto che ai veri mafiosi. Oggi quegli stessi politici dovrebbero avere l’umiltà di chiedere scusa, di esultare per la città e il secondo dopo lasciare i ruoli che indegnamente ricoprono”.

Poi l’affondo contro l’amministrazione a 5 stelle che utilizzerebbe “ad uso e consumo personale concetti come l’onestà, la legalità, il bene primario di tutela della città, quasi ad esserne detentori esclusivi e gli altri tutti “mafiosi” e la necessità di fare un riflessione più seria e profonda e capire io motivo di quanto successo. “Chi ne ha tratto beneficio? – si chiedono Di Mare e Tripoli- Chi sono stati attori e comparse? Quali influenze politiche e di altri ambienti hanno spinto per decidere come indirizzare il futuro di Augusta? Dovrebbero essere giorni di festa, il marchio infamante di città mafiosa di fatto è caduto, noi ne eravamo certi da sempre ed oggi esultiamo. Augusta non è città mafiosa, non lo sono gli uomini e le donne che hanno avuto ruoli istituzionali. Non lo è la città, non lo sono gli imprenditori in questi anni trattati come dei “mafiosi”, non lo è il tessuto sociale; a chi ne ha fatto una bandiera per la propria fortuna politica (ed economica) diciamo “togliete il disturbo”, abbiate almeno questo sussulto di dignità”.