Augusta, è dedicato al fisico Orso Mario Corbino il libro che sarà presentato al circolo Unione

E’ un omaggio al grande fisico di origini augustane Orso Mario Corbino (1876-1937), che brillò per il suo ingegno poliedrico e usò il proprio potere per consentire agli altri di poter crescere umanamente e professionalmente il libro di Andrea Vaccaro “Orso Mario Corbino. Il padre dell’X-factor della fisica” che verrà presentato domani, giovedì 18 gennaio, alle 18, nella sede del circolo Unione di piazza Duomo 5. Dopo i saluti del presidente del circolo, Alfredo Beneventano del Bosco e di Giuseppe Lissandrello (editore), introdurrà e leggerà dei brani tratti dal testo Gaetanella Bruno Ferraguto, e dialogherà con l’autore Carmelo Scandurra, della Società siracusana di storia patria.

Il libro contiene brani salienti di alcuni suoi discorsi pubblici, cenni sul contesto storico, un focus sui rapporti col fascismo e un altro su “I ragazzi di Corbino”, con testimonianze di uomini e donne che lo conobbero.

Proprio i pionieristici esperimenti condotti da un gruppo di giovani fisici nel dipartimento di Fisica dell’università di Roma – che Corbino dirigeva e che si trovava allora in via Panisperna – sono al cuore della sua vita umana e professionale: figurava in quelle mitiche vicende come un vecchio professore che, intuendo il valore di quei ragazzi ed in particolare di Fermi, aveva sostenuto e agevolato la loro attività, divenuta rapidamente basilare per il successivo sviluppo della fisica nucleare e riconosciuta come tale dalla comunità scientifica internazionale.