Augusta e coronavirus, il reparto di Medicina del Muscatello sanificato dopo la morte dell’anziano. Stop a nuovi ricoveri

È stato sanificato già ieri pomeriggio il reparto di Medicina interna che si trova al secondo piano dell’ospedale “Muscatello” dove era ricoverato da alcuni giorni per una sospetta ischemia cerebrale l’ottantenne di Sortino, gia’ con gravi patologie cardiovascolari e neurologiche e deceduto ieri pomeriggio per arresto cardiaco. L’ uomo, risultato positivo al coronavirus, è deceduto all’ospedale di Caltagirone dove era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva nella tarda mattinata per l’aggravarsi delle condizioni.

Oggi si lavorava regolarmente, già nel primo pomeriggio di ieri sono stati bloccati i nuovi ricoveri nel reparto dove sarebbe rimasto anche nelle ore successive il personale in servizio ieri e quanti tra medici e infermieri sarebbero entrati in contatto con il pensionato. Questi ultimi sono stati sottoposti al tampone faringeo, insieme a qualche paziente dello stesso reparto, per capire se ci possa essere stata una diffusione del virus. Si attendono i risultati per le prossime ore. Sotto controllo anche medici e personale sanitario di altri reparti che sono entrati in contatto con l’uomo.

Sarebbero almeno una trentina i tamponi effettuati per i quali c’è grande attesa, così come per quelli effettuati anche ai parenti più stretti dell’uomo, che viveva a Sortino. Sarebbe in isolamento volontario anche qualche parente che risiede a Brucoli.