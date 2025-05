Augusta e Birgu (Vittoriosa) gemellate nel segno del patrono San Domenico

Da ieri le città di Augusta e di Birgu (Vittoriosa) sono gemellate sotto il comune segno del patrono san Domenico. A suggellare quest’unione sono stati il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e di Birgu John Boxall che, ieri a mezzogiorno, a palazzo di città hanno sottoscritto l’accordo di cui è stata data lettura sia in italiano che in inglese e che punta a mantenere legami permanenti tra le due città per dialogare e scambiare le proprie esperienze.

La delegazione maltese era composta dal direttore esecutivo Cristian Raggio Vella, da Cristina Valletta del consiglio locale del gemellaggio, da padre Aron Zahra e Ryan Teuma, rispettivamente priore e frate del convento dell’Annunziata di Birgu e dal presidente e direttore della banda “Prince of Wales Own” Nicholas Busuttil Dougal e Remo Busuttil ed è stata accolta a palazzo di città dove si è svolta al cerimonia sono stati suonati gli inni nazionali italiani e maltesi.

“E’ un momento di emozione quando due città si incontrano e dei popoli si siedono nel segno della pace e condivisione di storia cultura – ha detto Di Mare- Un’ unione che abbiamo voluto fortemente anche per le radici comuni di San Domenico, grazie perchè avete scelto di vivere in condivisione queste giornate, oggi nel mondo c’è bisogno di unire popoli, storie e culture. Oggi vogliamo lanciare anche un messaggio di pace a tutto il mondo, ci sono popoli e storie diverse accomunati da quel sentimento che guida tutti gli uomini e le donne, l’amore per la propria terra”.

L’assessore Pino Carrabino ha ricordato che, a distanza di un anno, si concretizza quel progetto avviato con la città vittoriosa di Birgu nel nome di san Domenico, dopo il gemellaggio di due anni fa con l’altra citta maltese de La Valletta. “La presenza dell’Ordine di Malta ad Augusta è una presenza di solidarietà e storie comuni, non è solo un guardare indietro nella storia ma concretizzare il presente e organizzare storie comuni. -ha dichiarato Carrabino- Grazie ai ragazzi della nostra banda Federico II. Città di Augusta perché con le loro forze hanno costruito questa bellissima pagina che oggi insieme stiamo vivendo. Questa presenza della comunità domenicana ci rammenta che la storia di Augusta, iniziata oltre otto secoli continua in maniera splendida”.

“Oggi sono qui come sindaco di Vittoriosa per questo giorno storico per entrambe le città in cui insieme dichiariamo il primo passo di questo gemellaggio che non sarà firmato solo sulla carta, ma dovremo attuare più possibile tutto quanto previsto nel documento. E ciò andrà a vantaggio dai residenti da entrambe le città soprattutto per quanto riguarda gli elementi culturali e storici. Quello che è stato firmato è il primo passo e l’ inizio di una storia tra le due città” – ha affermato il sindaco di Birgu John Boxall che ha preannunciato che il gemellaggio verrà sigillato a Vittoriosa sabato 30 agosto prossimo invitando il sindaco e la sua organizzazione nella cittadina maltese. “Credo fermamente che attraverso questo gemellaggio tra le due città la grande storia e la ricca cultura continueranno a fiorire e a rafforzarsi attraverso il quale terremo sempre presente tutto ciò che possiamo fare per continuare a collegare due popoli con il resto delle città europee”.

A ripercorrere la storia del gemellaggio tra le due bande è stato il presidente della banda cittadina Emanuele di Grande: “tutto è iniziato da un messaggio dopo un appello fatto da Papa Francesco di creare ponti -ha detto- ci siamo sentiti di promuoverli anche attraverso l’opera dei nostri parroci e nel 2021 ho mandato un messaggio a padre Aron che ha aperto le braccia a questa richiesta e si è creato questo legame che si è consolidato grazie ad un gruppo di giovani guidato dal maestro Gaetano Galofaro. I ragazzi, se pur giovanissimi, sono stati in grado di affrontare questa novità assoluta, suonare le marce di Birgu, città che dal 2022 ci accoglie a braccia aperte e che ringrazio. Che questo sia solo il primo passo verso un rapporto di amicizia che duri il più possibile nel tempo e lancio un appello di portarlo avanti negli anni difende la fraternità fra queste due città”.

“Siamo molto onorati di questo gemellaggio, di condividere questa festa e suonare con i nostri amici e fratelli”– ha dichiarato il presidente della banda di Birgu sottolineando come tra i due corpi bandistici sia nata anche un’amicizia. La delegazione ha visitato la chiesa di San Domenico e ha partecipato alla processione del Braccio e staserà prenderà parte a quella del simulacro del patrono animandola insieme alla banda di Augusta.