Augusta, è andato bene l’intervento chirurgico al piccolo Federico, in Spagna con la famiglia

È andato bene l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri in Spagna Federico S., il dodicenne affetto da midollo ancorato occulto, una rara patologia congenita del midollo spinale, e per il quale nei mesi scorsi è stata avviata una raccolta fondi per sostenere le spese. Il ragazzino è entrato in sala operatoria al centro medico “Teknon” di Barcellona poco prima delle 8 per uscirne nel tardo pomeriggio, come ha fatto sapere sui social la famiglia che ha fornito tutti gli aggiornamenti, postando stamattina anche una sua foto sveglio e con il pollice alzato.

Il ragazzino ha trascorso la Pasqua in Spagna, dove è arrivato la settimana scorsa insieme ai genitori e al fratellino più piccolo di 4 anni. Mercoledì sono iniziati tutti gli esami pre-operatori per il delicato intervento di cui necessitava e che è terminato dopo le 19, tenendo con il fiato sospeso un’intera comunità augustana, e non solo, che fa il tifo per Federico. Il ragazzino ha già subito un primo intervento chirurgico per lo stesso motivo nel 2015, nel frattempo “il midollo si è di nuovo ancorato”, come ha spiegato mamma Barbara in questi mesi, tant’è che a gennaio di quest’anno la famiglia ha lanciato di nuovo un Sos sui social per raccogliere fondi per pagare, con urgenza, l’intervento nell’ospedale spagnolo e tutte le cure necessarie.

La raccolta denominata “Insieme per Federico e Gabriele” – perché anche il fratellino più piccolo di soli 4 anni è affetto dalla stessa patologia e dovrà, in futuro, sottoporsi allo stesso intervento- ha raggiunto, in appena un mese, l’obiettivo di raccogliere i 100 mila euro necessari che hanno consentito di volare in Spagna alla famiglia che, per una curiosa coincidenza, a Barcellona ha trovato alloggio in un complesso residenziale messo a disposizione per persone con mobilità ridotta che si trova, guarda caso, in via Augusta. “Coincidenza? Per noi no! Anche a migliaia di kilometri da casa, vi sentiamo accanto a noi”- ha scritto qualche giorno fa su Facebook la famiglia postando una foto con il nome della via.