Augusta, durante un controllo tenta la fuga e aggredisce i poliziotti: arrestato

Nella mattina di ieri, agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta hanno controllato due persone a bordo di un ciclomotore e li hanno trovati sprovvisti di documenti personali e dei documenti del mezzo.

Mentre i Poliziotti procedevano alla contestazione delle relative sanzioni, Giuseppe Cicero, carlentinese di 55 anni, tentava la fuga a bordo del ciclomotore ma veniva immediatamente bloccato. Non pago di quanto appena commesso, l’uomo, già noto alle forze di polizia, aggrediva gli agenti e, pertanto, veniva tratto in arresto e condotto nel proprio domicilio in regime domiciliare.