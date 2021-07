Augusta, due ultracongelatori speciali donati all’ospedale Muscatello da Sasol e Sonatrach

Due ultracongelatori speciali sono stati donati all’ospedale Muscatello da parte delle multinazionali Sasol e Sonatrach di Augusta che va nella direzione di contribuire al consolidamento efficace del presidio ospedaliero di Augusta.

Sono arrivati ieri e sono stati consegnati dai manager aziendali ai vertici dell’Asp di Siracusa, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare.

“Abbiamo prontamente accolto la richiesta del personale sanitario del laboratorio e ci siamo attivati per reperire quanto necessario – hanno detto Mario Lazzaro, responsabile Salute di Sasol e Matteo Saggio di Sonatrach- Nell’ultimo anno e mezzo gli stabilimenti hanno continuato a produrre beni essenziali (carburanti, intermedi per la detergenza e la sanificazione) e si sono moltiplicate le iniziative del polo industriale a favore del territorio provinciale. Ovviamente abbiamo concentrato lo sforzo sul settore più importante, quello sanitario e, quindi, sull’Asp. Questo contributo va nella direzione di sostenere le attività del Laboratorio del Muscatello”.

A dirsi grato con i due stabilimenti industriali è stato Carmelo Rodolico, responsabile del Laboratorio del nosocomio cittadino: “questi ultrafreezer in questa fase ci permetteranno di conservare con le necessarie garanzie i reagenti per i tamponi e vaccini, ed in seguito verranno utilizzati in attività di biologia molecolare che svilupperemo in questo laboratorio e che costituiranno una preziosa attività specialistica disponibile per tutto il territorio provinciale”- ha spiegato il medico.

“Continua lo sforzo dell’Asp e del polo industriale con le specifiche strutture attivate prima per effettuare i tamponi e nella fase più recente per garantire la possibilità di vaccinarsi a migliaia di lavoratori” – ha commentato il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, nel ringraziare le aziende.

Presente anche il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, che ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione comunale e della comunità sia per il dono fatto all’ ospedale dalle aziende che per la rinnovata attenzione dell’Azienda sanitaria verso il presidio ospedaliero cittadino. “Quello di oggi – ha detto – è un esempio di sinergia tra le forze attive del territorio, ancor più necessario oggi per traguardare la generale riorganizzazione dei territori dopo la pandemia.”