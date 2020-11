Augusta, due “pietriere da braga” del XVII secolo donate da MariSicilia al museo della Piazzaforte

Due “pietriere da braga”, due cannoni in ferro risalenti al XVII secolo e ritrovate negli anni scorsi nel mare augustano state donate oggi dalla Marina militare al Comune e al museo della Piazzaforte che li ha collocati davanti al suo ingresso, al piano terra del Municipio di piazza Duomo. La cessione è avvenuta alla presenza del comandate di MariSicilia, il contrammiraglio Andrea Cottini, del sindaco Giuseppe Di Mare e del direttore del Museo della Piazzaforte, Antonello Forestiere, degli assessori Ombretta Tringali e Pino Carrabino, del comandante del Nucleo Sdai (Servizio difesa antimezzi insidiosi) che le ha recuperati insieme ai due appassionati subacquei Domenico Sicuso e Jano Di Mauro, della Guardia costiera ausiliaria che nel 2008 le ritrovarono durante una immersione nelle acque del Vetrano, ad una ventina di metri di profondità.

Una volta recuperate dal mare, le due colubrine di lavorazione arcaica in ferro fucinato sono state sottoposte ad un lungo e complesso lavoro di restauro, – con utilizzo di acqua dolce per far perdere il sale accumulato in 400 anni di immersone e di resine particolari per bloccare il processo di autodistruzione – dal Comando marittimo Sicilia e dai due subacquei che le hanno ritrovate sotto l’egida della Sovrintendenza regionale della Regione, che ha autorizzato il trasferimento al Museo della Piazzaforte, da dove d’ora in poi sono visibili a tutti.

Sono state collocate su due supporti donati da Rotary club rappresentato oggi da Salvatore Giamblanco, come ha ricordato il sindaco Di Mare che ha ringraziato quanti, a vario titolo, hanno collaborato al recupero, in primis la Marina militare: “La presenza e la volontà forte dell’ammiraglio oggi ha restituito alla città queste due pietriere. E’ un momento importante, è una prima collaborazione pratica che facciamo come amministrazione con la Marina militare e sono sicuro che sarà una collaborazione importante per gli anni che ci aspettano”- ha aggiunto

“La collaborazione con il Comune e con i cittadini come i subacquei che hanno trovate le due pietrierie continua, – ha dichiarato il comandante di MariSicilia Cottini- abbiamo deciso di restituire alla città di Augusta due pezzi di storia della città stessa, che appartengono al periodo del seicento quindi sotto la dominazione spagnola ed erano utilizzate su imbarcazioni di quell’epoca”.

Il direttore del museo Forestiere ha detto che i due cimeli rimarranno dove si trovano oggi: “stiamo pensando a fare degli interventi per bloccare l’attuale stato e di migliorarlo. I due subacquei che li hanno trovati non si sono mai risparmiati ma hanno fatto molte immersioni anche a gennaio e in inverno e la loro condotta è meritoria, da cittadini modello”- ha affermato