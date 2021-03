Augusta, due litografie per Brucoli donate dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi”

Due litografie giganti, che illustrano temi ed aspetti del borgo di Brucoli, sono state donate ieri dall’ associazione di genitori e figli ed ente del terzo settore “Unitevi a noi aps-ets”. I due pannelli raffigurano il patrono San Nicola, il castello aragonese, il Faro ma anche piatti e location tipiche e sono stati posizionati all’esterno di un’abitazione privata, che si trova tra le vie Canale e Madonna Adonai, messa a disposizione dalla famiglia di Giuseppe e Francesca Romano, come ha sottolineato il presidente dell’associazione Antonio Caruso: “La nostra associazione da sempre stata vicina alla comunità di Brucoli e – ha detto- ha avuto il pregio di donare questi pannelli he rappresentano tutto ciò che Brucoli offre alla comunità, alla provincia e al mondo. Mi auguro che sia stato un momento di aggregazione, quell’aggregazione per il bene comune che proponiamo da sempre ma che purtroppo a causa della pandemia non possiamo al momento più fare. Oggi abbiamo fatto questo gesto e ce ne saranno tanti altri in futuro”.

I pannelli sono stati benedetti dal parroco della chiesa di San Nicola, don Francesco Trapani davanti ad una piccola folla di soci, ma anche alla presenza del vicesindaco Beniamino D’ Augusta, e degli assessori al Turismo Ombretta Tringali e per Brucoli Rosario Costa che hanno ringraziato “l’associazione sempre disponibile ad interloquire con tutte le realtà e che opera come centro di ascolto per famiglie e giovani. Speriamo sia solo l’inizio di una nuova rinascita del borgo di Brucoli”– hanno detto

E a proposito di rilancio l’assessore Cosa con delega a Brucoli ha sottolineato che “c’è la massima attenzione da parte dell’amministrazione per il borgo. Ci faremo sentire nei tavoli, a livello istituzionale regionale e provinciale perchè devono dare attenzione al territorio. Lancio un appello alla comunità di Brucoli, perchè dobbiamo essere noi stessi a rivalutarlo, sia cittadini che operatori commerciale dobbiamo avere aver più cura del nostro territorio”.