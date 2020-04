Augusta, due infermieri della Neurologia dell’ospedale Muscatello positivi al Covid 19

Due infermieri dell’ospedale Muscatello sarebbero risultati positivi al Covid- 19. Sono in servizio al reparto di Neurologia e l’esito del primo tampone, effettuato a tutto il personale del reparto, sarebbe arrivato ieri.

Per il resto del personale, i risultati sono stati negativi, i due si aggiungono all’altro infermiere di Medicina risultato positivo nelle scorse settimane. Già sarebbero stati sanificati i locali della Neurologia, che lascerà posto all’ampliamento del Covid center che dal primo piano del nosocomio cittadino, cioè dall’ex reparto di Chirurgia occupato ieri da 11 malati non gravi , secondo il piano aziendale dell’Asp di Siracusa occuperà tutto il secondo piano a partire da oggi. Al primo piano si dovrebbe trasferire la Neurologia.

Nella tarda mattinata di oggi i lavori per l’ampliamento del Covid center ancora in corso e la tabella rossa con l’indicazione del centro vietato ai non malati non era ancora stata scoperta, mentre ieri i locali dell’ex Chirurgia sono stati sottoposti a sanificazione straordinaria.

Domani intanto dovrebbero riprendere, nella tenda pre-triage davanti al Pronto soccorso l’effettuazione del tampone per chi ha finito la quarantena obbligatoria dopo esser venuto dal Nord.

Tante sono, infatti, le persone che stanno effettuando la loro quarantena prevista per legge “oltre misura. Dovrebbero rientrare a lavoro, dalle loro famiglie, ma praticamente non possono perchè si perde tempo e si aspetta ancora a fare i tamponi per rilevare la loro condizione di salute – dice il consigliere comunale Biagio Tribulato che ha raccolto le segnalazioni di tante persone e ha già sollecitato Regione ed Asp di Siracusa -. La politica ha l’ obbligo di monitorare che le cose procedano in maniera adeguata e con criterio”.

di Cettina Saraceno