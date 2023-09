Augusta, due incidenti alla Borgata: 4 feriti in ospedale. Traffico in tilt in corso Sicilia

È di 4 feriti non gravi il bilancio di due diversi incidenti che si sono verificati oggi, poco dopo Mezzogiorno, più meno nello stesso momento, alla Borgata.

Quello che ha creato maggior disagio alla viabilità è avvenuto sul tratto di corso Sicilia all’altezza di piazza Mattarella, in direzione Borgata, a quell’ora particolarmente transitata e dove si era formato un incolonnamento di auto. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, a un certo punto uno scooter Honda Sh 300, sopraggiungendo sulla corsia, non sarebbe riuscito a frenare in tempo tamponando un altro mezzo a due ruote che lo precedeva. E che era fermo tra due auto incolonnate a destra e sinistra.

Ad avere la peggio i due occupanti dello scooter che sopraggiungeva e la passeggera del Beverly, fermo, tutti giovani, che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, ma non sarebbero in gravi condizioni.

La circolazione in uscita sul viadotto Federico II e corso Sicilia è rimasta paralizzata per il tempo necessario a effettuare i rilievi tecnici da parte della Polizia municipale che ha accertato anche una grave violazione al Codice della strada del conducente dell’Sh 300 che è stato multato.

Un’altra pattuglia di Polizia municipale è, inoltre, intervenuta nell’altro sinistro che si è verificato contemporaneamente in via Giuseppe Di Vittorio, sempre alla Borgata. A rimanere coinvolti, in questo caso, una Panda e un scooter Sh 125 che sono entrati in collisione. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di ricostruzione. Una persona è finita in ospedale per le cure del caso ma non sarebbero gravi le condizioni.