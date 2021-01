Augusta, due cittadini extracomunitari denunciati dalla Polizia di Stato

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta hanno denunciato due cittadini extracomunitari, rispettivamente di origine tunisina ed algerina, per aver violato un ordine dell’Autorità. I due, infatti, sono inosservanti all’invito di presentazione all’Ufficio Immigrazione della Questura.

Gli stessi venivano denunciati, altresì, per non aver esibito agli agenti i documenti e per essersi trattenuti nel territorio nazionale seppur privi del necessario permesso di soggiorno.