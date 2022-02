Augusta, due chili di “neonata” e una rete per la pesca vietata sequestrati all’ “Acqua santa”

Due chili di novellame, insieme ad una rete per la sua cattura, sono stati sequestrati oggi in un peschereccio dalla Capitaneria di Porto che ha multato i pescatori. L’attività di polizia marittima è stata effettuata durante un pattugliamento delle acque “Acqua santa”, a sud di capo Campolato, da parte dei militari che con la motovedetta CP 525 hanno sottoposto a controllo vari pescherecci.

A bordo di uno, in particolare, è stata trovata una rete la cui tipologia di sacco finale è utilizzata per la pesca del novellame – la cui cattura è vietata, in ogni tempo, dalla legge – unitamente ad un secchio contenente circa due chili di “neonata”.

Sia il prodotto ittico che il sacco, costituente un attrezzo non consentito dalle pertinenti disposizioni, sono stati sottoposti a sequestro mentre ai pescatori fermati è stata comminata una sanzione amministrativa la cui misura minima è di circa 2.000 euro.

Il prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto ad accertamento sanitario alla Capitaneria da parte di un medico veterinario appartenente al competente servizio dell’Asp e, giudicato non idoneo al consumo umano, è stato smaltito.