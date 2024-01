Augusta, due campetti al posto della palestra fatiscente: oggi l’inaugurazione alla Cittadella degli studi

C’era una volta la vecchia e fatiscente palestra della Cittadella degli studi, adesso al suo posto si trovano due campetti in erba sintetica, uno per il calcio a cinque e uno polifunzionale per pallavolo e basket, appena finiti di realizzare dal Comune con i contributi straordinari della Regione per i flussi migratori. L’area sportiva all’aperto è stata inaugurata stamattina durante un cerimonia in cui sono state anche consegnate ufficialmente le chiavi ai due dirigenti scolastici del liceo Megara e del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che utilizzeranno i campetti per i propri studenti in orario scolastico.

“Si è creato qualcosa utile per la scuola, per i giovani, per lo sport e la cittadinanza. Il primo cittadino ci ha fatto questo bellissimo regalo e lo ringraziamo – ha detto Renato Santoro che guida il liceo – Si parla tanto di un decreto Caivano, di togliere i ragazzi dalla strada e da tutti i pericoli, per cui è chiaro che lo sport è anche vita e salva le vite”.

La collega del comprensivo Agata Sortino ha ricordato come la Cittadella è stato l’inizio dello “sport ad Augusta perché qui sono sorte le prime palestre, che sono state centro di erogazione di servizi per tante generazioni che sono state aiutate a crescere. Questo è il segno tangibile di qualcosa che apparteneva al passato e che può prendere una nuova veste per il futuro con il sostegno dell’amministrazione”- ha aggiunto

“Oggi inizia un percorso che da qui a qualche mese porterà questo quartiere ad aver più di una struttura sportiva” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare, presente insieme al vicesindaco Tania Patania, agli assessori Biagio Tribulato e Concetto Cannavà, al presidente del Consiglio comunale Marco Stella e che ha ricordato come a qualcuno sembrava impossibile demolire quel rudere, che adesso non c’è più. “Abbiamo pensato anche dall’esperienza del Covid, che gli spazi all’aperto sono importanti. In quest’area andiamo a riqualificare la palestra di via Muscatello, già finanziata, ed entro quest’anno la consegniamo alla città” – ha aggiunto sottolineando che i due campetti sono anche dotati di illuminazione, pertanto se nel pomeriggio qualche associazione sportiva vorrà utilizzarlo potrà rivolgersi al Comune.

Il primo cittadino ha poi tagliato il nastro rosso insieme al piccolo Alessandro, alla presenza di tanti studenti e del loro rappresentante Massimiliano Farina che ha sottolineato l’opera di riqualificazione dell’area che viene regalata ai giovani. Presenti anche il progettista del Comune Gianfranco Passanisi e i rappresentanti della Comed-Consorzio metalmeccanico edile” la ditta che ha realizzato i lavori per un importo complessivo di 170mila 135 euro.