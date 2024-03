Augusta, due asilo nido comunali con i fondi del Pnrr per oltre due milioni di euro

Nascerà all’interno dell’area del quarto istituto comprensivo Domenico Costa della Borgata uno dei due asili nido comunali finanziati con i fondi del Pnrr per oltre due milioni di euro. I lavori, appaltati nei mesi scorsi da Invitalia al “Consorzio stabile Galileo” di Vittoria per la somma di 814 mila euro, procedono dentro il cantiere che si trova alle spalle del plesso centrale dell’istituto scolastico, ma a cui si accede da un altro ingresso laterale e dove sono state demolite due strutture fatiscenti e abbandonate da decenni. Gli operai stanno gettando le fondamenta per realizzare l’immobile che, per non perdere il finanziamento del Pnrr, dovrà essere completato entro il 30 giugno 2026.

Per la stessa data si dovrà realizzare anche l’altro asilo nido comunale “gemello” che nascerà, invece, in un altro quartiere a Monte Tauro e precisamente in via Barone Zuppello. Anche questo intervento è reso possibile dopo la partecipazione del Comune all’avviso pubblico del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato aggiudicato allo stesso consorzio per la somma di 728 mila euro per i lavori e 308.800 euro le somme a disposizione dell’amministrazione.