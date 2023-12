Augusta, due asili nido comunali da realizzare con i fondi del Pnrr

Saranno realizzati per la prima volta due asili nido comunali, finanziati con i fondi del Pnrr per oltre due milioni di euro. Il primo nascerà in via Barone Zuppello, nel popoloso quartiere di Monte Tauro, il secondo nel complesso del “Costa 2”, alla Borgata al posto di immobili fatiscenti attigui al quarto istituto comprensivo omonimo. Sono stati consegnati i lavori aggiudicati da Invitalia, la centrale di committenza per conto del ministero dell’Istruzione di cui il Comune ha deciso di avvalersi per l’espletamento della gara, che ha appaltato entrambi gli interventi al “Consorzio stabile Galileo” di Vittoria (consorziata esecutrice Seico), che ha presentato lo stesso ribasso del 20, 007%: per l’asilo di Monte Tauro su un importo di 1 milione e 36800 euro, è stata aggiudicata la somma di 728 mila euro per i lavori e 308.800 euro le somme a disposizione dell’amministrazione.

Per la struttura del Costa 2 l’importo a base d’asta era di 1 milione e 186 mila euro ed è stato aggiudicato la somma di 814 mila euro. Per non perdere il finanziamento del Pnrr bisognare realizzare l’opera entro il 30 giugno 2026.

Nel 2021 il Comune ha partecipato all’avviso pubblico del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sull’eventuale perdita di finanziamenti di questo o altri progetti per Augusta il sindaco Giuseppe Di Mare ha fatto sapere di non aver ricevuto ad oggi nessuna comunicazione ufficiale in merito e che la maggior parte dei progetti sono stati aggiudicati.