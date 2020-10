Augusta, due agenti di Polizia Penitenziaria positivi al Covid

Due agenti di Polizia penitenziaria in servizio al carcere di Brucoli sono risultati positivi al Covid 19. Per uno dei due agenti, che a quanto pare avrebbe una forte sintomatologia si è reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive all’ospedale Umberto I di Siracusa, mentre il collega è in isolamento domiciliare con la famiglia, anch’essa sottoposta a tampone da parte dell’autorità sanitaria.

Il dipartimento sanitario di Augusta ha già avviato le ricerche per risalire alla catena di contagio anche se al momento la situazione all’interno del carcere di Brucoli appare sotto controllo. Una notizia, quella della positività all’interno della casa circondariale, sotto la lente d’ingrandimento anche delle sigle sindacali che proprio oggi erano in riunione per valutare possibili richieste alla direzione della struttura.