Augusta, droga e materiale per il confezionamento in casa: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto ieri in flagranza di reato Giovanni Greco, trentenne di Augusta, disoccupato già noto alle forze di polizia.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato infatti trovato in possesso 160 grammi di marijuana nonché di materiale idoneo alla pesatura ed al confezionamento, tutto abilmente occultato all’interno dell’appartamento.

Al termine delle attività, i Carabinieri hanno sottoposto il Greco agli arresti domiciliari nella sua abitazione.