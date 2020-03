Augusta, “dovete stare a casa”. L’appello di Danilo Umana, medico responsabile del Pronto soccorso

“Dovete stare a casa. Tutelate voi stessi ed i vostri cari”. Lo scrive su Facebook Danilo Umana, medico responsabile del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello, che sottolinea l’importanza di essere davvero responsabili e seguire tutte le raccomandazioni del ministero della Salute e del Governo per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus, facendo appello al senso civico di tutti.

“Dopo quello che sto vedendo quotidianamente credo che per noi italiani l’unico modo per ridurre i contagi sia la legge marziale. – scrive Umana- Non penso ci sia altro modo. Abbiamo un senso civico praticamente inesistente. Sottovalutiamo tutto forse per sdrammatizzare o allontanare le paure. Ma ci facciamo solo del male. Dovete stare a casa. Non dovete pensare che a voi non succederà mai”.

Da qualche giorno davanti al Pronto soccorso del Muscatello è stata posizionata una tenda pre- triage dove può recarsi chi ha sintomi influenzali sospetti per essere visitato dai medici dell’Asp, evitando così ogni contatto con altri pazienti che si recano in Pronto soccorso, ma ad oggi non si registrano casi positivi di coronavirus.

“Tra qualche giorno – continua il medico- noi medici saremo costretti a decidere su chi concentrare i nostri sforzi e chi invece dovrà essere considerato come senza chance. Tutelate voi stessi ed i vostri cari. L’unico modo che ho per tutelare la mia famiglia è utilizzare i dispositivi di protezione che abbiamo a lavoro sperando che tutto vada sempre bene. Ogni volta che indosso maschera e occhiali penso a loro. I miei piccoli. Vado avanti confidando sul fatto che andrà tutto bene. Solo per loro”.