Augusta, dopo il ciclone Apollo riapre oggi il cimitero: si lavora per ritornare alla normalità

Riaprirà oggi al pubblico il cimitero comunale, chiuso da diversi giorni a causa del maltempo e del ciclone Apollo. L’apertura è prevista per le 10, cosi come si legge nell’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di ieri dal sindaco Giuseppe Di Mare che ha revocato le precedenti tre ordinanze di chiusura di scuole, uffici comunali, mercati, negozi, attività commerciali, impianti sportivi e del Centro vaccinale del Polivalente.

L’orario di accesso è continuato fino alle 17, 30 anche per domani 1 Novembre, festa di Ognissanti e martedì 2 Commemorazione dei defunti, ma l’ingresso per oggi ma anche per gli altri due giorni sarà consentito solo a piedi, tranne che per i disabili che hanno il pass per l’auto o l’autorizzazione rilasciata dal Comando con certificato medico attestante la ridotta capacità a deambulare e si potrà entrare comunque solo da viale Impastato, nella zona della Fontana.

Il vialetto di ingresso, che si trova sulla provinciale per Brucoli è, infatti, chiuso per consentire agli operai di effettuare lavori di pulizia della strada di accesso invasa da acqua e fango. Interventi si stanno effettuando anche all’interno del camposanto per cercare di rendere meno difficoltoso, dopo il ciclone, il transito alle persone che solitamente, in questi giorni di commemorazione, affollano il cimitero.

Inoltre una quarantina tra operai del Comune, della società di smaltimento dei rifiuti, volontari della Protezione civile stanno intervento in giro per la città per sistemare le criticità, dall’eliminazione delle canne che la mareggiata ha riversato sulla costa di Brucoli alla rimozione dei ciottoli che sono rimasti sulla stradella di accesso alla Gisira, a Brucoli per via delle del torrente Porcaria che questa notte, dopo che ieri sera è ritornata la pioggia, è di nuovo straripato sulla sede stradale rendendo pericoloso il transito. Stamattina la situazione si è normalizzata e il livello dell’acqua si è di nuovo abbassato.

Rimane ancora critica la situazione ad Agnone Bagni, la frazione più decentrata di Augusta particolarmente sommersa dall’acqua alta, con famiglie che non possono uscire da casa e che vengono rifornite di viveri e medicinali dai volontari di protezione civile e dai vigili del fuoco che hanno i mezzi adatti per transitare. Qui ieri il sindaco Giuseppe Di Mare si è recato insieme al dirigente regionale del Dipartimento di protezione civile Salvatore Cocina per una sopralluogo tecnico.

Per oggi il bollettino della Protezione civile regionale dice che nella Sicilia orientale l’ allerta è “gialla”, indicando di fare attenzione, un rischio idrogeologico di gravità molto inferiore rispetto al massimo livello rosso dei giorni scorsi