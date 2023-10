Augusta, dopo due anni e mezzo riapre l’ambulatorio veterinario comunale

Riapre l’ambulatorio veterinario di via Xifonia per le microchippature e sterilizzazione dei cani randagi di proprietà del Comune e di quelli adottati dai privati che provengono dal canile. La struttura, che si trova al piano terra di un immobile comunale un po’ datato del centro storico, è rimasto chiuso per due anni e mezzo per problemi strutturali all’edificio, che sono stati adesso risolti dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato anche l’impianto elettrico e le attrezzature.

Alla breve cerimonia di riapertura oggi hanno preso parte il sindaco Giuseppe Di Mare, gli assessori Concetto Cannavà e Peppe Montalto, il comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone e l’ispettore capo che si occupa del randagismo Maria Concetta Boschetto, il direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’Asp Sebastiano Ficara, e alcune volontarie di associazioni del territorio.

C’è già una convenzione tra Comune ed Asp, quest’ultima realizza gli interventi a titolo gratuito fornendo il personale medico. Già sono state fissate delle date: il 12 ottobre per la microcippatura e il 19 e il 26 per le sterilizzazioni, come ha sottolineato Montalto che ha preannunciato un futuro incontro a palazzo di città con le associazioni che si occupano dei randagi per discutere delle problematiche del settore.

Al momento sono previste due date con 4 sterilizzazioni per volta. La sterilizzazione e microcippatura non riguarda dunque, i cani di privati, tranne i randagi adottati dal canile, anche se questa iniziativa potrebbe tornare, come ha detto il sindaco che ha ricordato che l’anno scorso il Comune aveva destinato 10 mila euro per la sterilizzazione delle cagne dei privati: “abbiamo avuto solo 20 privati che hanno aderito e quindi abbiamo speso meno della metà e già ci sono queste somme, uscirà un bando anche per i privati”. In futuro è intendimento del Comune avviare un canale simile anche per i gatti randagi.