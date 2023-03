Augusta, “Dopo di noi” per disabili gravi: al via la presentazione delle domande

Il Distretto socio- sanitario Augusta-Melilli ha attivato, per la prima volta da quando è stata approvata la legge del 2016, il progetto “Dopo di noi” per il quale è stato pubblicato sui siti dei Comuni di Augusta e Melilli l’avviso pubblico per individuare i beneficiari da inserire nella programmazione del piano.

Lo fanno sapere gli assessori alle Politiche sociali di Augusta Ombretta Tringali e Melilli Francesco Nicosia che spiegano che i residenti del distretto socio sanitario 47, di cui fanno parte i due Comuni, disabili gravi, maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, privi del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di offrire un adeguato sostegno, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, possono presentare istanza per la predisposizione di un progetto personalizzato “Dopo di noi” nel Comune di residenza del disabile.

“Questa misura, del 2016, non era mai stata attivata nel nostro distretto e grazie al lavoro dei nostri assistenti sociali siamo finalmente in grado di fornire un ulteriore servizio a favore dei meno fortunati, certi di migliorarne la loro qualità di vita e cercare di donare serenità alle famiglie che quotidianamente vivono la disabilità”- hanno aggiunto gli assessori.

Le domande dovranno prevenire, o brevi mano o tramite pec, entro e non oltre il 27 marzo 2023