Augusta, dopo 40 anni di servizio lascia l’Arma il luogotenente Paolo Cassia: comandante della stazione va in congedo

Oggi, dopo 40 anni di servizio, il Luogotenente Carica Speciale Paolo Cassia, Comandante della Stazione Carabinieri di Augusta, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti d’età.

Il Sottoufficiale si è arruolato nell’Arma nel 1987 e, al termine dell’iter formativo, ha ricoperto diversi incarichi prestando servizio in Campania (Avellino), Piemonte (Torre Pellice, Pinerolo, Luserna San Giovanni, Torino) e Sicilia (Lentini), e maturando una lunga e articolata esperienza in ambito operativo, investigativo e amministrativo.

Nel corso della sua carriera ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena, ottenuto due encomi per attività di servizio oltre ad importanti riconoscimenti tra i quali spiccano l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera, la Medaglia d’Argento per lungo comando nell’Esercito, il Nastrino Argento Comandante di Stazione e la Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio.

In Provincia di Siracusa è stato Comandante della Stazione Carabinieri di Francofonte dal 2008 al 2012 e dal 2012 ad oggi della Stazione Carabinieri di Augusta.

Nell’ultimo decennio ha inoltre assunto, in più occasioni, il comando interinale della Compagnia Carabinieri di Augusta.

Dalle indiscusse qualità umane e militari, fortemente legato ai valori dell’Istituzione e votato al servizio della comunità, si è distinto per le proprie capacità relazionali e un atteggiamento equilibrato e sobrio, che gli hanno portato la stima e la considerazione della popolazione, dei rappresentanti delle istituzioni locali, dei superiori gerarchici e dei colleghi tutti.

A riconoscimento della sua professionalità, dedizione e dello straordinario rapporto umano che saputo instaurare con la Cittadinanza, il Comune di Augusta ha voluto, il giorno prima del suo congedo, tributargli la cittadinanza onoraria quale “Uomo delle Istituzioni che ha saputo unire l’autorevolezza dell’Arma dei Carabinieri ad una sincera e rassicurante vicinanza al territorio”.