Augusta, dopo 30 anni stabilizzati gli 84 precari del Comune

Da oggi non sono più precari gli 84 lavoratori in servizio nei vari uffici del Comune di Augusta. E’ arrivata l’agognata firma del contratto a tempo indeterminato, attesa da 30 anni, che li rende a tutti gli effetti dipendenti del comune megarese, anche se saranno retribuiti economicamente fino al 2039 dalla Regione. Accanto a loro, negli uffici comunali di piazza D’Astorga, c’erano stamattina anche i due segretari della Cgil-Fp e della Cisl-Fp Ragusa-Siracusa, che in questi anni di battaglie hanno seguito la vicenda dei lavoratori e che non possono che esprimere soddisfazione per il raggiungimento di un risultato tanto atteso.

“Oggi finalmente parliamo di un fatto positivo dopo anni di vertenze e potenziali accordi fatti anche con le amministrazioni precedenti. Siamo arrivati alla stabilizzazioni, – ha detto Franco Nardi (Fp-Cgil) – tante famiglie potranno da oggi guardare al futuro con un pizzico di serenità senza chiedere, ogni fine anno, in ginocchio e col cappello in mano, come è spesso accaduto, al sindaco di turno o agli amministratori una proroga per continuare gli anni a venire. Oggi finalmente si è raggiunto anche in questa amministrazione una regolarità amministrativa, si sta dando una prospettiva certa ai lavoratori, ma anche al Comune che come dipendenti è sotto organico, e garantiranno alla citta e al Comune di aver servizi sicuri e certi”.

“E’ un motivo di orgoglio perché dopo tanti anni di battaglie siamo riusciti a coronare il sogno di 84 dipendenti del Comune e – ha aggiunto Daniele Passanisi (Fp-Cisl)- a dare dignità lavorativa a questi lavoratori che hanno erogato sempre servizi indispensabili per la cittadinanza. oggi salgono sul carro dei vincitori tanti soggetti, ma solo grazie al sacrificio di queste organizzazioni sindacali che si sono battute siamo riusciti a raggiunge questo risultato”.

Passanisi ricorda gli incontri in Prefettura o in commissione Bilancio alla Regione e a “tutti coloro che oggi gridano alla vittoria vorrei chiedere dove erano in quel momento. Non è una polemica ma solo per ricordare la storia, oggi è un giorno di festa. Speriamo che adesso si inizi a ragionare su altre vertenze del personale come il recupero del salario accessorio pregresso”-