Augusta, don Prisutto ha ricevuto il premio “Cidu per i diritti umani” del ministero degli Affari esteri

“Se a me vengono fatti i complimenti per aver ricevuto il premio, io vorrei fare i miei complimenti, in futuro, a chi riuscirà a far si che nel territorio di Augusta non ci sia più l’inquinamento, che il diritto di nascere venga un’altra volta volta riaffermato, a chi riuscirà a tutelare e coniugare il diritto al lavoro e il diritto alla salute”. Lo ha detto questa mattina, al museo dell’Ara Pacis di Roma, don Palmiro Prisutto battagliero sacerdote augustano, che da anni si batte contro l’inquinamento della zona industriale ha ricevuto il premio Cidu del ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale e destinato a enti, associazioni, persone fisiche e rappresentanti dei media, che si siano particolarmente distinti in Italia, per avere contribuito a diffondere una maggiore conoscenza dei vari aspetti inerenti i diritti umani nel nostro paese.

La cerimonia si è svolta in contemporanea con la Giornata mondiale dei diritti umani e il sacerdote è stato premiato per la categoria attivisti 2021 da Flavia Lattanzi, docente di Diritto internazionale all’università di Roma Tre, componente del comitato d’onore che ha detto di credere moltissimo “nell’esigenza di occuparsi, soprattutto in questo momento storico, della tutela dei diti sociale e ambientali”.

Don Prisutto, visibilmente emozionato, dopo aver ricordato che Augusta “è sede di un grande porto, purtroppo in questo porto attorno al territorio esiste un grande polo petrolchimico che in questi settant’anni in cui ha operato ha creato grossi problemi” ha anche sottolineato che a fronte della dichiarazione, importante, di area Sin e a rischio ambientale il territorio “non ha avuto, oltre il riconoscimento, la soluzione a questi problemi. Nel porto di augusta c’è una fortificazione spagnola su cui c’è una lapide con quattro parole che anticipa quello che è la Costituzione italiana, Salus populi suprema lex. È questo quello che mi ha spinto a scendere in campo per tutelare il diritto fondamentale alla salute del territorio in cui vivo”- ha aggiunto invitando il ministro della Salute, Roberto Speranza a venire ad Augusta: “stranamente ad Augusta non ci istituzioni che vogliono essere presenti, la gente protesta, fa petizioni ma tutte queste cose tante volte cadono nel vuoto mentre la città e il territorio avrebbe bisogno di una presenza”.

Ha ricordato, inoltre, che “ci hanno tolto il punto nascite, molto probabilmente perché era uno dei centri utilizzati per un’indagine speciale sulle malformazioni congenite, forse pensando di togliere ad Augusta il punto nascite avrebbero risolto il problema in realtà abbiamo avuto un picco del 5,6% nel 2000 ed era altissimo. Oltre il cancro che sta imperversando c’è anche la malattia della rassegnazione, penso che si dovrebbe fare una rieducazione ai diritti. Noi ad Augusta vorremmo che si possa lavorare per vivere e che il diritto alla vita e alla salute siano rispettato dalla nascita al termine della vita naturale”– ha concluso