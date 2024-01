Augusta, don Prisutto e il deputato La Vardera insieme contro l’inquinamento

“La zona siracusana terra avvelenata, assieme a don Palmiro Prisutto faremo azioni per tutelare la salute dei cittadini. A breve la costituzione di un intergruppo all’Ars”. Ad annunciarlo è il deputato regionale di Nord chiama Sud, Ismaele La Vardera, che nei giorni scorsi ha incontrato, all’Ars, don Prisutto che da anni combatte contro l’inquinamento industriale.

“Ho avuto l’onore di ricevere in Parlamento don Palmiro Prisutto, parroco coraggio che da anni si batte contro i veleni ambientali che continuano a provocare morte nella zona di Augusta, Priolo e Melilli. Don Palmiro con coraggio citava i nomi dei morti durante le sue omelie, purtroppo la chiesa non ha gradito e ha deciso di rimuoverlo dalla sua parrocchia di Augusta”. –ha dichiarato preannunciando battaglia, durante questa legislatura, sui temi ambientali.

“Creerò per la prima volta nella storia un intergruppo parlamentare sul tema dei veleni ambientali, promuovendo iniziative tra Palermo e Siracusa. – ha aggiunto l’ex Iena- Non sono stato eletto a Siracusa, ma credo che un deputato debba lavorare non solo per la propria provincia, ma per tutta la Regione. Credo debba esser una battaglia di tutti i deputati perché se su certi temi, se la politica non interviene, la storia ci condannerà come complici”.