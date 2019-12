Augusta, don Pandolfo nuovo parroco della chiesa di San Sebastiano

Ha preso ufficialmente possesso canonico del nuovo incarico di parroco della chiesa di San Sebastiano in Sant’Andrea ieri, durante la messa della mattina, don Paolo Pandolfo, nominato nei giorni scorsi dall’ arcivescovo di Siracusa, monsignor Salvatore Pappalardo che ha officiato la cerimonia religiosa che si è svolta nella chiesa di sant’Andrea, considerato che la parrocchia di San Sebastiano è chiusa da decenni. Già rettore della chiesa del Carmine da sette mesi, il sacerdote di origini sortinesi subentra al parroco di San Francesco, Francesco Scatà, rettore per dodici anni di San Sebastiano.

A salutare il nuovo parroco a nome di tutta la comunità e ringraziare don Scatà è stato il Governatore della confraternita dei pescatori di Sant’Andrea, Giulio Morello. “Grazie per la tua vicinanza e per la tua collaborazione, grazie per aver accettato i nostri limiti e le nostre titubanze – ha detto rivolgendosi al predecessore- Non sempre però in questi anni è stato facile, ci sono stati momenti difficili, certamente da noi non voluti, che ci hanno visto allontanati, momenti di lacrime ma di crescita, momenti che entrambi custodiamo e porteremo indelebili nella nostra mente e nel nostro cuore. Caro don Paolo, con gioia ed emozione accogliamo oggi il dono della Tua presenza in mezzo a noi. Qui, trovi una comunità, che già ti conosce, ti apprezza e ti stima, pronta a riprendere il cammino con un nuovo compagno di viaggio, con una nuova guida che certamente nel suo ministero sarà sempre ispirata all’immagine del buon pastore”.