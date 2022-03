Augusta, domenica di gare per per l’asd Megara running che conquista un primo posto con gli Esordienti

Domenica di gare ieri per gli atleti dell’asd Megara running che hanno partecipato a due competizioni regionali. La prima si è svolta a Vittoria, con la quinta edizione della “Jazz run cross” valevole come prova del Grand prix Sicilia di corsa 2022. A correre i più piccoli della società che si sono ben comportati, ottenendo un primo posto nella categoria Esordienti 5 con Francesco Di Grusa ed un quarto posto con Marco Lombardo Aprile in una gara abbastanza “tirata” nella categoria Esordienti 8.

A Ficuzza, in provincia di Palermo, ad una altezza di 1200 mt sul livello del mare, si è disputata invece la “Busambra trail 2022”, gara di trail in mezzo al bosco di Rocca Busambra a cui ha partecipato Franco Carpinteri. Nonostante le condizioni meteo pessime, il runner megarese è arrivato al traguardo al terzo posto assoluto.

“Le condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia non hanno impedito ai nostri atleti di ottenere importanti risultati, e come ha detto il nostro atleta Franco Carpinteri “ non c’è tempo impervio ma solo atleti arrendevoli”, quindi proseguiamo il nostro cammino ed appuntamento a Messina con una nutrita rappresentanza dei nostri atleti”– ha comento il presidente Carmelo Casalaina.