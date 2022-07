Augusta, domani i festeggiamenti in onore di San Nicola a Brucoli. “Ztl” in vigore anche la mattina

Entrano nel vivo domenica 31 luglio i festeggiamenti in onore di San Nicola, patrono e protettore di Brucoli che verranno annunciati alle 8 dal suono festoso delle campane e dalla sfilata della banda musicale “Federico II” per le vie del paese. Alle 8,30 verrà esposto il reliquiario di San Nicola nella chiesa del borgo dedicata al santo, seguirà alle 11 la messa che verrà celebrata alla presenza delle autorità civili e militari e del comitato promotore dei festeggiamenti.

Alle 12 verrà deposta una corona di fiori al Monumento ai caduti in piazza Castello, nel pomeriggio è prevista, alle 17,30, l’uscita del simulacro che verrà portato in processione a mare dove alle 18,15 verrà lanciata una corona in memoria dei caduti del mare. Seguirà alle 20 la processione di San Nicola per le vie del paese e alle 2 il rientro in chiesa.

Per l’occasione la “Ztl”, già vigente la domenica sera come giornata festiva, sarà estesa anche durante la mattina, come prevede un’ ordinanza di Polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone. E partirà dalle 11 del 31 luglio alle 3 del primo agosto con il divieto di sosta veicolare, ambo i lati, con rimozione forzata in via Libertà nel tratto compreso tra la seconda traversa per Campolato basso e Piazza Castello. Nella stessa strada, inoltre, dalle 13 del 31 luglio alle 3 del primo agosto sarà vietata la circolazione veicolare nel tratto compreso tra la seconda traversa lato ovest e piazza Castello, escluso i veicoli diretti a Campolato basso, il divieto di circolazione scatterà alle 18 e fino alle 3 sempre in via Libertà nel tratto compreso tra la prima e la seconda traversa della medesima escluso i veicoli diretti al Campolato basso.

È vietata, inoltre, la circolazione veicolare in via Panoramica dalle 18 delle 24 del 31 luglio, la sosta con rimozione forzata in via Canale, lato ovest e in via Nuova, dalle 11 di domenica alle 3 di lunedì, stop alla circolazione in via Canale, lato ovest e in via Nuova dalle 21 di domani sera alle 3 di lunedì. Infine non si potrà circolare con i mezzi in via Canale e in via Nuova dalle 20 del 31 luglio alle 3 dell’1 agosto. Consentito il transito e la sosta dei veicoli dei corpi di polizia, dei mezzi di soccorso impegnati in operazioni di servizio di emergenza.