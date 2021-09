Augusta, dodici televisori e un calcio balilla per l’ospedale Muscatello donati dall’ associazione “Il sorriso che vorrei”

Dodici televisori led 32 pollici, completi di supporti per le stanze di degenza dell’ospedale Muscatello e un calcio balilla per il reparto di Psichiatria sono stati donati dall’ associazione “Il sorriso che vorrei” che svolge servizio di volontariato in tutta la provincia ed oltre, intervenendo come supporto psicologico in ospedali, cliniche e case accoglienza ma che collabora anche con la Caritas e con varie associazioni che operano nell’ assistenza sociale.

La consegna dei televisori è avvenuta stamattina tra il presidente dell’associazione Mauro Cacace, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra e il direttore medico di presidio Antonio La Ferla, mentre il calcio balilla già da alcuni giorni si trova al reparto al piano terra del nuovo plesso del presidio sanitario.

Ficarra ha ringraziato il presidente e a tutti i volontari per questo grande gesto di liberalità e di altruismo nei confronti del Servizio sanitario e soprattutto nei confronti dei pazienti che, durante il ricovero, vivono un periodo della loro vita lontani dagli ambienti familiari e nel volontariato trovano supporto e conforto: “ringraziamo l’associazione di volontariato perché – ha aggiunto- in questo momento così difficile in cui la pandemia sta assorbendo tutti gli sforzi dei nostri operatori e sta mettendo la società in crisi, riescono a contribuire ad alleviare le sofferenze tenendo conto che il covid, ormai, ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. E’ un bell’esempio di solidarietà e ci auguriamo che queste iniziative di collaborazione con l’azienda continuino a ripetersi”.

Il direttore di presidio La Ferla si è detto grato all’associazione di clownterapia perché, al di là della donazione, è una presenza costante “che, nonostante la pandemia e le restrizioni di accesso alle strutture sanitarie, li vede presenti come in occasione, tra l’altro, della festa della mamma, con la donazione a tutte le donne ricoverate di oggetti floreali realizzati con le loro mani”.

“L’emergenza Covid, purtroppo, ci impedisce in questo periodo di accedere ai reparti e di svolgere un servizio attivo – ha affermato il presidente Cacace –. Nonostante questo, portiamo avanti la nostra missione che nasce dalla volontà di fare qualcosa di bello per il prossimo, sia a supporto dei pazienti che del personale medico e infermieristico. Anche piccole iniziative, come la dotazione di televisori ai reparti, possono servire a fare socializzare i pazienti e a rendere anche un po’ più leggera la loro degenza. Anche la donazione del calcio balilla al reparto di Psichiatria è un altro piccolo progetto audace che fa rivivere ai pazienti, ai quali tutti i nostri volontari sono affezionati, le emozioni di un gioco che da spensieratezza e riduce lo stress del ricovero”.

“Un bigliardino non soltanto assume un valore simbolico di vicinanza al disagio, ma costituisce un momento terapeutico per pazienti che vanno stimolati e coinvolti nella socializzazione” – hanno sottolineato il direttore del reparto di Salute mentale di Siracusa Roberto Cafiso ed il responsabile della Psichiatria del Muscatello Rosario Pavone, grati per il dono ricevuto.