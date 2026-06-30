Augusta, divieto di tenere animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esposte a condizioni climatiche estreme

“Con l’arrivo delle alte temperature abbiamo ritenuto necessario adottare un’ordinanza che rafforza la tutela degli animali d’affezione durante i mesi estivi. È un provvedimento che nasce dal buon senso, ma soprattutto dal dovere di prevenire situazioni di sofferenza che purtroppo, ogni anno, si verificano a causa del caldo estremo”. Lo dichiara il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, commentando l’ordinanza sindacale che entrerà in vigore fino al 30 settembre.

“Lasciare un animale esposto per ore al sole, senza un’adeguata zona d’ombra, senza acqua o senza la possibilità di ripararsi dal calore può avere conseguenze gravissime – dice Di Mare – Con questa ordinanza vogliamo richiamare tutti i proprietari a un gesto di responsabilità e di civiltà”.

Il provvedimento vieta di detenere animali su balconi, terrazze, cortili, recinti o altri spazi esterni quando siano esposti direttamente ai raggi solari, privi di zone d’ombra permanenti, senza adeguata ventilazione o senza acqua fresca sempre disponibile. Viene inoltre ribadito il divieto di lasciare animali all’interno di veicoli parcheggiati in condizioni che possano mettere a rischio la loro salute.

“Gli animali non sono oggetti, ma esseri viventi che dipendono completamente dalle nostre cure. Bastano poche attenzioni per evitare tragedie: acqua sempre disponibile, un luogo ombreggiato e ventilato e la consapevolezza che, durante le ore più calde, anche pochi minuti possono fare la differenza – sottolinea il sindaco -. Questa ordinanza non vuole essere soltanto uno strumento sanzionatorio. Il nostro obiettivo è soprattutto sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura del rispetto verso gli animali. Una comunità che tutela chi è più vulnerabile è una comunità più attenta, più civile e più responsabile”.

Di Mare rivolge infine un appello ai cittadini: “chiedo a tutti di collaborare, non soltanto rispettando le regole ma anche segnalando eventuali situazioni di grave pericolo agli organi competenti. La tutela del benessere animale è un impegno che riguarda l’intera comunità e che, soprattutto durante il periodo estivo, richiede l’attenzione e il contributo di ciascuno di noi”.